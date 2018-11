Gabriele Cirilli | il sacrificio della moglie e perché ha lasciato Tale e Quale

A Tale e Quale Show del 2 novembre parte il torneo dei campioni con Gabriele Cirilli come 4° giudice : Non si ferma Carlo Conti che riparte con la seconda fase di Tale e Quale Show con una gara nella gara. Alcuni concorrenti di questa edizione si confronteranno e gareggeranno con altri della precedente. A Tale e Quale Show del 2 novembre in onda su Rai Uno dalle ore 21:25, il torneo dei campioni dopo la vittoria di Antonio Mezzancella di una settimana fa. Il concorrente ha trionfato sui colleghi e altri concorrenti, vincendo l’ultima ...

Gabriele Cirilli a Blogo : "Fuori da Tale e quale show per scelta mia - critici hanno pregiudizio verso di me" : "Non sono come quelli che devono per forza presenziare in tv. Ho una carriera trentennale, il mio pubblico è eterogeneo. Da Tale e quale non sono stato escluso, ma è stata una mia scelta, coadiuvata da Carlo, non esserci. Io vado in giro per l'Italia, c'è un amore nei miei confronti spropositato, sconsiderato. Non credo che fingano tutti, non credo che riempiano i teatri così per sfizio". Gabriele Cirilli ai microfoni di Blogo commenta ...

TALE E QUALE SHOW 2018/ Diretta e concorrenti : il misterioso addio di Gabriele Cirilli

Tale e Quale Show 2018 al via - per la prima volta senza Gabriele Cirilli. Tutto sui concorrenti : Tale e Quale Show 2018 Torna per l’ottava volta su Rai 1 Tale e Quale Show, il Talent vip condotto da Carlo Conti che vede dodici concorrenti famosi trasformarsi in star della musica italiana ed internazionale. Tra trucco, parrucco e le prove con i coach, si impegneranno puntata dopo puntata, pronti ad essere giudicati dai colleghi ma sopratTutto da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Per la prima volta ...

TALE E QUALE SHOW/ Fuori Gabriele Cirilli - Carlo Conti ammette : "Non sapevamo più cosa inventarci"