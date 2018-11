Gabbiadini | ' Ho parlato con Sarri | non sono arrabbiato con lui'

100x100napoli

(Di venerdì 2 novembre 2018) Manolo, ex attaccante del Napoli, attualmente al Southampton, ha, in un'intervista al Corriere dello Sport della sua esperienza in azzurro e del suo rapporto con. 'Secon? Assolutamente no. Tre settimane fa quando il Chelsea ha giocato a Southampton, alla fine della ...