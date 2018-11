Francesco Monte chiude con Giulia Salemi Lei reagisce male al GF Vip

Francesco Monte e Giulia Salemi litigano - poi lui chiude : “Siamo incompatibili” : Francesco Monte e Giulia Salemi news: i due litigano ancora al Gf Vip 2018 Francesco e Giulia hanno litigato ancora: le news dal Gf Vip 2018 sui due concorrenti parlano sempre più chiaro. Sono incompatibili ed è difficile che diventeranno una coppia. Mai dire mai, ma ogni pretesto è buono per discutere e le differenze […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi litigano, poi lui chiude: “Siamo incompatibili” proviene da ...

Grande Fratello Vip - Ela Weber contro Francesco Monte. Il consiglio a Giulia Salemi : 'Non ti sottomettere...' : La lite tra Giulia Salemi e Francesco Monte è sempre all'ordine del giorno nella casa del Grande Fratello Vip . Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 novembre, i due si sono ritrovati a discutere in ...

Grande Fratello Vip 3 - nuovo scontro tra Francesco Monte e Giulia Salemi : "Non permettergli di trattarti così, sei un fiore e chi fa piangere un fiore fa morire un po' il mondo", le dice. Successivamente l'influencer si chiude in un silenzio che non preannuncia niente di ...

Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte fa infuriare Giulia Salemi : Giulia Salemi in lacrime per Francesco Monte al GF Vip 3 È bastata una battuta di troppo per far scoppiare una lite tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Un’amicizia litigarella quella dei due gieffini che non riescono a trovare un punto d’incontro, passando da contrasti feroci a coccole da innamorati. Le faccende di casa e il pranzo, hanno finito per generare discordia nella casa del GF Vip 3. Ela Weber ha elogiato, davanti a ...

GF Vip : Jane Alexander rimprovera Francesco Monte : Francesco Monte e Jane Alexander si confrontano al Grande Fratello Vip Questa settimana al GF Vip non sembra essere una delle migliori per Francesco Monte. Prima il pubblico insuina che lui sia uno dei concorrenti favoriti dagli autori del programma, per via dei rapporti lavorativi che suo fratello ha con i vari personaggi del mondo dello spettacolo, oggi invece Jane Alexander ha avuto un accesso confronto con l’ex tronista di Uomini e ...

Grande Fratello VIP 2018 - il meglio del peggio di Francesco Monte : Amato e detestato, un piacione che non sfugge mai alle polemiche, ultimamente ne sta facendo incetta per delle dichiarazioni che hanno lasciato scossa l'opinione pubblica, nonostante ciò il suo carattere è forte, riuscendo a schivare le malelingue che da un anno a questa parte lo attanagliano.Parliamo di Francesco Monte e del percorso nel suo Grande Fratello VIP costellato di discussioni, un affetto speciale chiamato Giulia Salemi e ...

Francesco Monte tutelato al GF Vip? Si insinua il dubbio : Grande Fratello Vip: Francesco Monte protetto dagli autori? Francesco Monte è uno dei concorrenti della terza edizione del GF Vip e, come prevedibile, è uno degli abitanti della casa più spiata d’Italia che più fanno discutere il pubblico del piccolo schermo. Il motivo? Ne sono tanti. Prima il suo avvicinamento a Giulia Salemi, che in molti hanno descritto come forzato per la presenza delle telecamere. Secondo per la sua triste uscita ...

GF Vip : Giulia Salemi rinuncia all’amore? Francesco Monte deluso : Una notte di riflessioni quella appena trascorsa al Grande Fratello Vip. Nelle prime ore della mattina Giulia Salemi si è confidata con Lory Del Santo e Ivan Cattaneo. L’influencer ha ammesso di aver perso quasi le speranze con Francesco Monte e aver accantonato, almeno per il momento, l’idea di iniziare una storia con lui. Il motivo del dietro front della 24enne sarebbe la freddezza mostrata dall’ex tronista. Il rapporto dei due gieffini ...

Grande Fratello Vip - dopo il bacio lesbo umiliano Francesco Monte : 'Schifo'? Il video che lo incastra : dopo che al Grande Fratello Vip, Silvia Salemi e Martina Hamdy si sono date un appassionato bacio durante un gioco, Francesco Monte si è fatto scappare un chiaro: "Che schifo". Ora l'ex tronista è finito alla sbarra, sospettato di essere sotto sotto un po' omofobo.--A fare da pm ci ha pensato Jane Alexander, che ha chiesto spiegazioni direttamente all'imputato Monte: "Quando tu ha detto quella roba, che i baci tra donne ti fanno schifo, ho ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte torna a parlare del caso omofobia e delle differenze tra nord e sud… : Francesco Monte proprio non ce la fa, oggi è tornato a mentire sul caso “omofobia” e come se non bastasse ha anche parlato nuovamente delle presunte differenze che secondo lui ci sono tra nord e... L'articolo Grande Fratello Vip: Francesco Monte torna a parlare del caso omofobia e delle differenze tra nord e sud… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e il colpo basso degli autori sulle corna di Cecilia Rodriguez : Ad Halloween lo scherzetto lo fanno gli autori del Grande Fratello Vip . Per Francesco Monte una sinistra coincidenza: la produzione l'ha fatto travestire da vampiro nel party dedicato alla notte dei ...

Francesco Monte contro Jane Alexander al GF Vip : “Sei fuori luogo” : Grande Fratello Vip: Jane Alexander critica Francesco Monte Lunedì scorso è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del GF Vip. Una puntata difficile soprattutto per Francesco Monte, il quale ha dapprima litigato furiosamente con Elia Fongaro e successivamente è stato costretto a dare spiegazioni all’opinionista Alfonso Signorini sulle sue presunte frasi omofobe di qualche giorno fa. Spiegazioni che hanno convinto Signorini, ma non ...

Al Grande Fratello Vip Jane Alexander asfalta Francesco Monte e Cecchi Paone : Jane Alexander va alla resa dei conti con Alessandro Cecchi Paone e Francesco Monte. Il giornalista si scusa, mentre il modello tarantino l'accusa di tendergli una trappola: "Non ha senso riaprire ...

GF Vip : Francesco Monte e Walter Nudo sbottano con Andrea Mainardi : Grande Fratello Vip 3: Francesco Monte e Walter Nudo infastiditi La giornata è iniziata tardi al Grande Fratello Vip 3. La festa di Halloween terminata a tarda sera ha permesso ai gieffini di dormire un po’ di più questa mattina. Walter Nudo e Francesco Monte hanno avuto una “brutta” sorpresa al risveglio. L’attore e il tronista hanno infatti appurato che la scorta di uova era diminuita. I due concorrenti hanno subito ...