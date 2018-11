Forte scossa di terremoto in Cile DATI e MAPPE

Cile - Forte scossa di magnitudo 6.3 : 0.51 Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 si è verificata nel Cile settentrionale, a 89 chilometri nord-est di Iquique, nella regione di Tarapacà, non lontano dal confine con la Bolivia. Lo comunica l'Usgs, agenzia scientifica del governo Usa. L'ipocentro è stato localizzato a 95 km di profondità. La scossa è stata registrata quando in Italia erano le 23.19. Al momento si ignora se siano stati arrecati danni a persone o cose.

Forte scossa di terremoto. 6.0 Richter. Avvertita in più regioni : Continua a tremare la terra in Grecia. Una nuova, fortissima, scossa nel Peloponneso, in Grecia, nel pomeriggio di martedì 30 ottobre 2018. L’Ingv ha registrato una magnitudo di 6.0 a sud dell’isola di Zante come già avvenuto qualche giorno fa. Il sisma ha avuto luogo alle 16.12 a profondità di soli dieci chilometri ed è stato avvertito chiaramente in tutto il Meridione. Commenti di persone spaventate sui social network in Puglia, Calabria e ...