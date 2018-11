Formula 1 | la FIA respinge il ricorso della Haas per la squalifica di Grosjean al GP

Lewis Hamilton - biografia e curiosità del talento della Formula Uno : ... combina oggi le sue grandi doti automobilistiche ad una sempre crescente esperienza, rappresenta l'icona della Formula Uno, l'artista iridato di uno sport dal sapore di mito.

Bosch partner ufficiale del Campionato ABB FIA Formula E : Nel giorno dell’inizio dei test pre-stagione, la Formula E annuncia che Bosch sarà partner ufficiale per i prossimi tre anni dell’unico Campionato per monoposto totalmente elettriche. Questo traguardo, che prende il via nella quinta stagione del Campionato elettrico, rafforza l’obiettivo di Bosch di diventare leader dell’elettromobilità. “Bosch è il partner di riferimento per la guida […] L'articolo Bosch ...

ABB FIA Formula E – Bosch partner ufficiale del campionato : Nuova sponsorizzazione: Bosch è partner ufficiale del campionato ABB FIA Formula E. Una piattaforma globale e una competizione innovativa per monoposto elettriche. Il contratto avrà durata fino al 2021: Bosch sponsorizza l’elettrificazione della gara di Formula E Con tempismo perfetto per l’avvio della quinta stagione del campionato di Formula E, l’organizzazione ha ingaggiato un nuovo sponsor: Bosch sarà partner ...

La FIA approva il progetto ACI Sport per la Formula 3 Regional : Dal FIA World MotorSport Council un altro riconoscimento al lavoro della Federazione italiana. Come accaduto per la Formula 4, sarà ACI ad aprire la strada anche nella nuova serie Formula 3 Regional, attraverso il suo braccio Sportivo ACI Sport, in collaborazione con WSK. La FIA ha approvato infatti, a larga maggioranza, il progetto Formula 3 […] L'articolo La FIA approva il progetto ACI Sport per la Formula 3 Regional sembra essere il ...

Formula 1 - la FIA ha approvato il calendario per il Mondiale 2019 : Confermati 21 gran premi e il via come da tradizione in Australia. La FIA - Federazione Internazionale dell'Automobile - ha approvato senza nessuna modifica il calendario di Formula 1 per il 2019 e ...

Ok Fia al progetto Formula 3 Regionale : La FIA ha approvato infatti, a larga maggioranza, il progetto Formula 3 Regionale, presentato da ACI Sport, che prevede la disputa nella prossima stagione di una serie con quattro prove in Italia e ...

Ok Fia al progetto Formula 3 Regionale : La FIA ha approvato infatti, a larga maggioranza, il progetto Formula 3 Regionale, presentato da ACI Sport, che prevede la disputa nella prossima stagione di una serie con quattro prove in Italia e ...

Mick Schumacher campione FIA Formula 3 European Championship : Grazie al 2° posto nella seconda gara dell’ultimo weekend del FIA Formula 3 European Championship a Hockenheim, Mick Schumacher ha conquistato il primo Titolo in una Formula junior. Alla fine della sua seconda stagione col team PREMA Theodore Racing, al volante di una monoposto motorizzata Mercedes-AMG, il 19enne è diventato campione con 347 punti. “E’ […] L'articolo Mick Schumacher campione FIA Formula 3 European ...

FINANZA/ La Formula segreta che può sgonfiare M5s e Lega : Chi lancia allarmi contro il sovranismo dovrebbe anche indicare delle terapie per cercare di superare la crisi che attanaglia l'economia, dice UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:02:00 GMT)MANOVRA E POLITICA/ Il trionfo dell'Europa su Lega e M5s, int. a G. PigaFINANZA E SPREAD/ Le 2 incognite che fanno tremare Salvini e Di Maio, di U. Bertone