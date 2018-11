eurogamer

: Forgotton Anne si mostra in un nuovo trailer per Nintendo Switch #FortgottonAnne - Eurogamer_it : Forgotton Anne si mostra in un nuovo trailer per Nintendo Switch #FortgottonAnne - IndieGameTrends : RT @NintendoHall: Forgotton Anne: il titolo è in arrivo il 9 novembre sull’eShop di Nintendo Switch - IndieGameTrends : RT @NintendoHall: Forgotton Anne: il titolo è in arrivo il 9 novembre sull’eShop di Nintendo Switch -

(Di venerdì 2 novembre 2018)perè attesa per novembre, riporta Gematsu.Per la precisione il gioco sarà lanciato il 9 di novembre per la console ibrida della grande N, per cui troveremosuleShop al costo di 19,99 euro. Possiamo vedere di seguito undel gioco:Read more…