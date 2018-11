Fognini | La mia stagione migliore

Tennis - Fognini chiude il 2018 : 'La mia stagione migliore' : Questo e' lo sport, ed e' per questo che amo il Tennis! Ogni settimana una nuova opportunita'. Un grazie enorme a tutto il mio team, a mia moglie e al mio piccolino, alla mia bellissima famiglia, ai ...

Tennis - Fognini chiude il 2018 : 'La mia stagione migliore' : Questo e' lo sport, ed e' per questo che amo il Tennis! Ogni settimana una nuova opportunita'. Un grazie enorme a tutto il mio team, a mia moglie e al mio piccolino, alla mia bellissima famiglia, ai ...

Fognini non si abbatte dopo Chengdu : “questo è lo sport! Quella attuale è la stagione migliore della mia carriera” : Nonostante la sconfitta di Chengdu, Fabio Fognini resta positivo: il tennista ligure reputa l’annata 2018 come la migliore della sua carriera Quattro finali disputate e tre vittorie, un ottimo bottimo per Fabio Fognini che, nella giornata di ieri, ha mancato l’opportunità di chiudere un poker strepitoso. Il tennista azzurro è stato sconfitto nella finale dell’ATP 250 di Chengdu da Bernard Tomic, non riuscendo a ...

US Open – Fognini non si risparmia critiche - Fabio beffardo con se stesso : “ho fatto schifo” : Fabio Fognini ko contro Millman agli US Open 2018, il tennista italiano non si risparmia critiche: le sue parole dopo la sconfitta Ieri ha salutato gli US Open 2018 anche l’ultimo tennista italiano rimasto in tabellone, che coincideva con ogni probabilità con l’azzurro su cui si poggiavano le speranze più rosee dell’Italia di andare più avanti possibile nel torneo americano. Fabio Fognini, numero 14 della classifica Atp, ...