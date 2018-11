: • Cyber News • #Florida: ferisce 4 persone e si suicida - Cyber_Feed : • Cyber News • #Florida: ferisce 4 persone e si suicida - TelevideoRai101 : Florida: ferisce 4 persone e si suicida -

Un uomo si è tolto la vita dopo aver aperto il fuoco in un centro yoga della, a Tallahassee, dove ha ferito almeno 4, sembra a causa di una disputa famigliare. Lo ha confermato la portavoce del comune, Allison Faris, dopo la notizia riportata dai media locali. L'attentatore non è stato ancora identificato. Il sindaco di Tallahassee, Andrew Gillum, candidato democratico come governatore, della, ha interrotto la campagna elettorale per tornare a Tallahassee e seguire le fasi della tragedia.(Di sabato 3 novembre 2018)