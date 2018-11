Flat tax | la simulazione sui redditi Ecco chi ci guadagna

Flat tax - confronto tra partite Iva e lavoratori dipendenti. Chi ci guadagna : In manovra ci sarà la Flat tax al 15% per gli autonomi. Nel 2019 costerà solo 330 milioni, ma dopo un rimbalzo di 1,9 miliardi di costo nel 2020, si attesterà su un impegno per lo Stato di 1,4 ...

Flat tax - ecco come funziona : a fine mese mille euro in più : Il taglio delle tasse comincia a prendere forma. Se il governo sponda grillina mette le mani nel portafoglio degli italiani con aumenti su imposte e sigarette, dall'altro sul versante leghista ...

Legge di Bilancio - dai fondi per reddito e quota 100 a Flat tax e cabina di regia per gli investimenti : tutte le misure : I fondi per il reddito di cittadinanza e il superamento della Fornero, che saranno però normati con provvedimenti successivi. La flat tax al 15% per gli autonomi e una mini-Ires con la stessa aliquota sugli utili reinvestiti. La proroga degli sgravi per le assunzioni al Sud. Un aumento di 1 miliardo del fondo sanitario nazionale, 100 milioni in più per le politiche per la famiglia, la conferma dei bonus per le ristrutturazioni e del bonus verde, ...

Manovra - per gli insegnati che danno ripetizioni in arrivo Flat tax al 15% : Una delle novità contenute nella nuova bozza della Manovra è rappresentata da una tassa piatta per gli insegnanti, dipendenti statali, che hanno delle entrate grazie alle lezioni provate a domicilio. Ora dovranno comunicare alla propria amministrazione di appartenenza "l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità".Continua a leggere

Sud - più soldi dalla manovra. E arriva la Flat tax per le ripetizioni : Ora nel ddl di Bilancio 2019 si stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno le Pa centrali devono trasmettere ai ministri del Sud e dell'Economia i loro programmi di spesa, ai fini della ...

Flat tax al 15% per combattere le lezioni private in nero dei prof : Che è spuntata nella bozza del disegno di legge di bilancio circolata ieri e che rappresenta la novità più rilevante per il mondo