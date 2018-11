Fiorentina - Roma | cronaca diretta | risultato in tempo reale

Serie A - arbitri : Napoli-Empoli a Pairetto - Banti per Fiorentina-Roma : ROMA - Sarà Luca Pairetto a dirigere Napoli-Empoli , anticipo dell'11esima giornata di Serie A in programma venerdì sera al San Paolo. Con il fischietto della sezione di Nichelino ci saranno i ...

Fiorentina-Roma streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Fiorentina-Roma streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Fiorentina-Roma, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Fiorentina-Roma in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in ...

Roma - Olsen : “vogliamo tre punti con la Fiorentina” : “Mi aspetto una partita difficile, complicata contro una buona squadra. Per fortuna abbiamo quasi un’intera settimana per poterla preparare con calma e al meglio. L’obiettivo è quello di tornare con i tre punti”. Così il portiere della Roma, Robin Olsen, in vista della trasferta con la Fiorentina in programma sabato. La squadra di Di Francesco, che oggi ha perso in allenamento il giovane terzino Luca Pellegrini ...

Roma - Luca Pellegrini va ko : a rischio la gara contro la Fiorentina : Roma - Per la trasferta di sabato con la Fiorentina, Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Luca Pellegrini. Il terzino sinistro si è infatti infortunato nel corso dell'allenamento alla caviglia ...

Batistuta : "Roma o Fiorentina? Sono tifoso viola. Un sogno giocare con Maradona" : La sfida tra Fiorentina e Roma "che Sono sempre state nel mio destino", il duello tra Messi e Cristiano Ronaldo "in cui prendo Leo" e la Juventus "che deve vincere la Champions League". Gabriel Omar ...

Serie A Fiorentina - Biraghi : «Roma? Squadra da Champions» : FIRENZE - Il difensore viola Cristiano Biraghi , ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in vista dell'impegno di sabato con la Roma: " La Roma è una Squadra che punta alla Champions , noi vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Faremo di tutto per entrare in Europa ...

Roma - infermeria piena. Ottimismo per Manolas - De Rossi salta la Fiorentina : Kostas Manolas farà gli esami domani, ma da Trigoria filtra Ottimismo per il suo infortunio muscolare. Daniele De Rossi, invece, costretto ad uscire a Napoli nel primo tempo, è stato visitato a Villa ...

Roma - De Rossi : ginocchio infiammato. Salta la Fiorentina - ci sarà in Champions : Nulla di particolarmente preoccupante per Daniele De Rossi, uscito malconcio dalla sfida contro il Napoli per un forte dolore al ginocchio. Il centrocampista della Roma ha effettuato una visita ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...

Un talento al giorno : Gerson - dalla Fiorentina alla Roma a suon di dribbling : Gerson, è un calciatore brasiliano, centrocampista della Fiorentina in prestito dalla Roma e della Nazionale Under-20 brasiliana. Dopo un periodo trascorso nelle giovanili della Fluminense, viene promosso in prima squadra all’età di 17 anni. Esordisce il 22 febbraio 2015, nella gara interna contro il Vasco da Gama, valida per il Campionato Carioca. In questa competizione raccoglie 12 presenze e quattro gol. Il 1º novembre seguente, ...