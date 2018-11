Fiorentina-Roma | 2500 tifosi giallorossi

Fiorentina-Roma promette gran equilibrio : ANSA, - ROMA, 2 NOV - Sono bastate due vittorie di fila per riportare il Milan in alto e domenica, contro l'Udinese, la squadra di Gattuso parte favorita in trasferta. Su Snai la quota per il tris di ...

Fiorentina Vs Roma - giallorossi favoriti nel big match dell’undicesimo turno in Serie A : Domani alle 18:00 Fiorentina e Roma scendono in campo per la 159esima volta in Serie A. Al Franchi arrivano due formazioni a pari punti (15), a tre lunghezze dalla zona Champions. L’obiettivo per entrambe sono i 3 punti che mancano da un po’: due punti nelle ultime tre giornate per i viola, mentre i giallorossi hanno ottenuto un pareggio a Napoli dopo aver perso in casa con la Spal. Per planetwin365 i favoriti sono proprio questi ultimi: ...

Fiorentina - Roma : cronaca diretta - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Sabato 3 novembre alle ore 17:15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita. QUI Fiorentina Pioli dovrebbe mandare in campo i ...

Serie A - arbitri : Napoli-Empoli a Pairetto - Banti per Fiorentina-Roma : ROMA - Sarà Luca Pairetto a dirigere Napoli-Empoli , anticipo dell'11esima giornata di Serie A in programma venerdì sera al San Paolo. Con il fischietto della sezione di Nichelino ci saranno i ...

Fiorentina-Roma streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Fiorentina-Roma streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Fiorentina-Roma, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Fiorentina-Roma in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in ...

Roma - Olsen : “vogliamo tre punti con la Fiorentina” : “Mi aspetto una partita difficile, complicata contro una buona squadra. Per fortuna abbiamo quasi un’intera settimana per poterla preparare con calma e al meglio. L’obiettivo è quello di tornare con i tre punti”. Così il portiere della Roma, Robin Olsen, in vista della trasferta con la Fiorentina in programma sabato. La squadra di Di Francesco, che oggi ha perso in allenamento il giovane terzino Luca Pellegrini ...

Roma - Olsen : 'Con la Fiorentina obiettivo sono i tre punti' : 'Mi aspetto una partita difficile, complicata, in trasferta contro una buona squadra. Per fortuna abbiamo quasi un'intera settimana per poterla preparare con calma e al meglio. L'obiettivo è quello di ...

Roma : Olsen - tre punti con la Fiorentina : ANSA, - Roma, 31 OTT - "Mi aspetto una partita difficile, complicata contro una buona squadra. Per fortuna abbiamo quasi un'intera settimana per poterla preparare con calma e al meglio. L'obiettivo è ...

Roma - Luca Pellegrini va ko : a rischio la gara contro la Fiorentina : Roma - Per la trasferta di sabato con la Fiorentina, Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Luca Pellegrini. Il terzino sinistro si è infatti infortunato nel corso dell'allenamento alla caviglia ...

Batistuta : "Roma o Fiorentina? Sono tifoso viola. Un sogno giocare con Maradona" : La sfida tra Fiorentina e Roma "che Sono sempre state nel mio destino", il duello tra Messi e Cristiano Ronaldo "in cui prendo Leo" e la Juventus "che deve vincere la Champions League". Gabriel Omar ...

Batistuta : "Roma o Fiorentina? Sono tifoso viola. Maradona - errori che non condivido..." : La sfida tra Fiorentina e Roma "che Sono sempre state nel mio destino", il duello tra Messi e Cristiano Ronaldo "in cui prendo Leo" e la Juventus "che deve vincere la Champions League". Gabriel Omar ...

Serie A Fiorentina - Biraghi : «Roma? Squadra da Champions» : FIRENZE - Il difensore viola Cristiano Biraghi , ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in vista dell'impegno di sabato con la Roma: " La Roma è una Squadra che punta alla Champions , noi vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Faremo di tutto per entrare in Europa ...

Fiorentina - Biraghi : “Vogliamo l’Europa a tutti i costi. Roma? Vogliamo vincere” : L’exploit di questa stagione sta facendo diventare Cristiano Biraghi un vero e proprio leader della Fiorentina. La squadra di Pioli, nella prossima giornata di campionato, se la vedrà con la Roma e si giocherà 3 punti importantissimi per il prosieguo della stagione. Reduce da un pareggio sul campo del Torino, la viola è pronta a […] L'articolo Fiorentina, Biraghi: “Vogliamo l’Europa a tutti i costi. Roma? Vogliamo ...

Roma - infermeria piena. Ottimismo per Manolas - De Rossi salta la Fiorentina : Kostas Manolas farà gli esami domani, ma da Trigoria filtra Ottimismo per il suo infortunio muscolare. Daniele De Rossi, invece, costretto ad uscire a Napoli nel primo tempo, è stato visitato a Villa ...