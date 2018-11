Finisce con l’auto nel fiume a causa del maltempo | gli amici lo soccorrono e accompagnano

Salta la fermata - la passeggera litiga con l’autista e il bus Finisce nel fiume : 13 morti e due dispersi : Un violento alterco tra autista e passeggera è alla base dell’incidente stradale che domenica ha visto un autobus scontrarsi con un’auto, rompere il guardrail e precipitare da un ponte nel fiume Yangtze, a Chongqing, causando un bilancio di 13 morti e due dispersi. La polizia locale, ha riferito l’agenzia Nuova Cina, ha postato oggi sugli account di social media gli 8 secondi drammatici di video. Alla base della lite, il mancato stop ...

Balotelli ‘alza le mani’ : con Saint-Maximin Finisce in… rissa [VIDEO] : Negli ultimi giorni a tenere banco è il futuro di Mario Balotelli, il calciatore del Nizza potrebbe cambiare maglia nel mercato di gennaio nonostante l’accordo con il club francese negli ultimi mesi per la conferma. L’ultima stagione ha rilanciato le quotazioni dell’attaccante che però non è riuscito ad essere protagonista nel campionato in corso. Il rapporto con i compagni è comunque ottimo come dimostra l’ultimo ...

Cagliari - festa di Halloween Finisce con decine di minorenni completamente ubriachi soccorsi dal 118 : Nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre le forze dell'Ordine e il 118 hanno dovuto soccorrere decine e decine di adoloscenti completamente ubriachi. I ragazzi, tutti tra i 15 e i 16 anni, si sono ritrovati sul lungomare Poetto per andare a bere nei locali circostanti e festeggiare la notte di Halloween e in molti hanno terminato la serata in stato confusionale.Continua a leggere

Energia : ministero Economia slovacco rideFinisce responsabilità nel settore nucleare : Bratislava, 01 nov 17:18 - , Agenzia Nova, - Il regime di competenza delle responsabilità nel campo dell'Energia nucleare slovacca sarà modificato. È quanto emerge dalla nuova legge... , Slb,

Maltempo : automobilista Finisce contro alberi - morto all’ospedale di Bolzano : Nella notte tra lunedì e martedì un automobilista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale causato dal Maltempo a Coldrano di Laces, in Val Venosta: l’uomo è deceduto all’ospedale di Bolzano. Il 53enne, uscito da una galleria, era finito con l’auto contro alcuni alberi abbattuti dal vento: l’impatto ha provocato il ribaltamento del mezzo. E’ la terza vittima dell’ondata di Maltempo di questi ...

Halloween Finisce male : il retroscena choc della Monsè fa ridere Basile. Ed è lite furiosa con Silvia Provvedi : Al Grande Fratello Vip 3, la notte di Halloween finisce male: Maria Monsè svela un retroscena doloroso, Fabio Basile ride e Silvia Provvedi diventa una strega: "Vai via non ti tollero". Poi l'ex ...

Berlusconi avverte Salvini : 'Quando Finisce con il M5S? Una data o non si può continuare' : Il Governo Conte, attualmente al timone dell'Italia, è frutto di una strana alleanza: quella tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Nessuno avrebbe immaginato che due partiti così eterogenei potessero guidare il Paese insieme. A tenere, però, in piedi un sistema non pronosticabile prima che venisse messo in atto il famigerato contratto che disciplina il programma e il consenso amplissimo che l'elettorato italiano ha accordato ai due maggiori ...

Milano - truffa con falsi investimenti : ludopatico Finisce agli arresti domiciliari : Avrebbe speso gran parte dei soldi incassati prospettando falsi investimenti nel settore dei pannelli fotovoltaici in Costa Rica e in Iran in scommesse e giochi, come puntate su partite di calcio e slot machine. Per Roberto Sanna, 51 anni, arrestato dal nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano per truffa e autoriciclaggio, il gip ha disposto gli arresti domiciliari. L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore aggiunto ...

Sesso con la studentessa : professoressa Finisce nei guai : Sesso per mesi, in silenzio e senza dire niente a nessuno. Arriva dagli Stati Uniti una nuova storia che vede protagoniste una insegnante e un allieva che hanno consumato diversi rapporti sessuali per almeno tre mesi all'insaputa dei colleghi insegnanti e degli altri allivi. Ma la tresca, come riporta Dagospia, è stata immeditamente smascherata. E così dopo soli tre mesi dall'inizio della storia, una insegnante 26enne di Cincinnati è finita nel ...

Ancona : auto contro scooter - noto commerciante Finisce in ospedale : Meldolesi, 79 anni, titolare dell'omonimo negozio di abbigliamento, Meldolesi Sport, in piazza Stamira, stava procedendo in direzione Viale quando è stato urtato da una Renault Clio che non si è ...

Con la sconfitta in Assia Finisce l'era Merkel : "Non mi ricandiderò a cancelliera o in Ue" : Dopo i deludenti risultati elettorali in Assia la cancelliera tedesca lascia la guida della Cdu e non si ricandiderà a quella del governo, restando comunque alla guida dell'esecutivo per questa legislatura: "Come cancelliera e presidente mi assumo la responsabilità"

Finisce in Parlamento la maglietta con la scritta "Auschwitzland" indossata da una militante di Forza Nuova a Predappio : Sta suscitando polemica e indignazione una maglietta con la scritta choc "Auschwitzland", indossata a Predappio da Selene Tinchi, militante di Forza Nuova, già candidata a sindaco di Budrio (Bologna) per la lista neofascista 'Aurora italiana'. Tinchi è fra le organizzatrici della manifestazione per l'anniversario della marcia su Roma che si è svolta a Predappio, paese natale di Mussolini. Il caso finirà in ...