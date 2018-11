Film in uscita al cinema | da Lo Schiaccianoci e i quattro regni a Ti presento Sofia | cosa

Film al cinema in uscita questa settimana dal 25 ottobre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Film al cinema in uscita oggi 25 ottobre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita questa settimana con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a ottobre al cinema è articolato settimanalmente. Di seguito vi proponiamo i Film che usciranno nelle sale italiane nella prima settimana di ottobre 2018. Per ogni ...

Film in uscita - La donna dello scrittore a Euforia : cosa ci è piaciuto e cosa no : LA donna dello scrittore – TRANSIT di Christian Petzold. Con Franz Rogowski, Paula Beer. Germania/Francia 2018. Durata: 101’. Voto: 4/5 (AMP) In una distopica occupazione nazista della Francia, un giovane tedesco è incaricato di transitare uno scrittore in America: peccato che l’uomo muoia e le di lui identità e moglie “transitano” a loro volta nella sua persona. Dal romanzo autobiografico di Anna Seghers, un dramma itinerante dello ...

Pokémon In ognuno di noi trailer trama uscita del nuovo Film animato : Nel resto del mondo invece, come annunciato da The Pokémon Company International e Fathom Events, uscrià in limititati cinema il 24 novembre 2018 . Novembre è un mese importante per i fan dei Pokémon,...

Un salto temporale nel Film di Downton Abbey - data d’uscita e anticipazioni sulla trama : Le riprese del film di Downton Abbey sono attualmente in corso, con il cast (quasi) al completo per la regia di Michael Engler, che ha diretto quattro episodi della serie tv e l'episodio pilota del nuovo show del creatore della serie Julian Fellowes, The Gilded Age. Dopo la conferma ufficiale lo scorso luglio, a ottobre sono partite le riprese di questo film di cui si è tanto parlato sin dalla conclusione dell'acclamata serie tv, che si è ...

Film in uscita al cinema - da L’Ape Maia a Pupazzi Senza Gloria : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no – TRAILER : SEARCHING di Aneesh Chaganty. Con John Cho, Debra Messing, Joseph Lee. Usa 2018. Durata: 100’ Voto: 3,5/5 (DT) La famiglia Kim usa pc e smartphone per ogni tipo di foto, Filmati, appuntamenti e posta tutto online. Prima con software Microsoft poi con il Mac. Morta la giovane moglie, David deve far fronte alla misteriosa scomparsa della figlia sedicenne. Scoprirà la doppia vita della ragazza perlustrando palmo a palmo tutti i suoi account social. ...

Film al cinema in uscita oggi 18 ottobre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Ecco i Film al cinema in uscita oggi 18 ottobre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita questa settimana con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a ottobre al cinema è articolato settimanalmente. Di seguito vi proponiamo i Film che usciranno nelle sale italiane nella terza settimana di ottobre 2018. Per ...

Film in uscita al cinema - da A Star is Born a The Predator : cosa ci è piaciuto tanto e cosa no – TRAILER : L’APPARIZIONE di Xavier Giannoli. Con Vincent Lindon, Galatea Bellugi Francia 2018. Durata: 137’. Voto: 3,5/5 (AMP) Trovare la verità nella menzogna, a prescindere dal (sopran)naturale corso degli eventi. Lungo ma intenso, il nuovo lavoro di Giannoli offre uno sguardo originale sul filone “apparizioni mariane” intersecando tematiche (romanzo di formazione, amicizia, Film d’inchiesta, war movie…) diverse all’ovvietà del mistery religioso. ...

Film al cinema in uscita oggi 11 ottobre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Ecco i Film al cinema in uscita oggi 11 ottobre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita questa settimana con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a ottobre al cinema è articolato settimanalmente. Di seguito vi proponiamo i Film che usciranno nelle sale italiane nella seconda settimana di ottobre 2018. Per ...

LUCIA OCONE/ Pronta per l’uscita del Film "Uno di famiglia" con Frassica e Sermonti (Che tempo che fa) : LUCIA OCONE sarà presto al cinema nel cast del film Uno di famiglia. Oggi invece la vedremo tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:09:00 GMT)

Film in uscita - da The Wife a L’albero dei frutti selvaggi : cosa ci è piaciuto e cosa no – TRAILER : THE Wife – VIVERE NELL’OMBRA di Bjorn Runge. Con Jonathan Price, Glenn Close, Christian Slater. Usa/Svezia/GB 2018. Durata: 102’ (DT) Svegliato nel cuore della notte, l’anziano Castleman viene avvisato di aver vinto il Nobel per la Letteratura. Viaggio e soggiorno a Stoccolma, in compagnia di moglie, figlio e di un assillante giornalista, diventeranno resa dei conti sul suo passato di scrittore e sul suo matrimonio. Raffinato e totalizzante ...

Il libro su Imagine di John Lennon curato da Yoko Ono in uscita ad ottobre - in arrivo anche il Film e un box set speciale : Imagine John Yoko: arriva in libreria il libro che svela per la prima volta il making of di Imagine, il leggendario album di John Lennon. A curarlo è stata la stessa Yoko Ono che, attraverso fotografie inedite e dettagli unici, con testi originali delle canzoni e le testimonianze delle persone coinvolte nella realizzazione dell’album svela ogni passo della realizzazione di quel disco, patrimonio eccezionale della musica internazionale. Nel ...

Film al cinema in uscita oggi 4 ottobre 2018 : cast - trama - curiosità e recensione : Film al cinema in uscita oggi 4 ottobre 2018? Scopriamo i Film al cinema questa settimana. Di seguito puoi trovare le schede riassuntive dei Film in uscita questa settimana con titoli, date d’uscita, genere, cast. SCOPRI GLI ALTRI Film IN SALA. Il calendario dei Film in uscita a ottobre al cinema è articolato settimanalmente. Di seguito vi proponiamo i Film che usciranno nelle sale italiane nella prima settimana di ottobre 2018. Per ogni Film ...

Maneskin - “Il ballo della vita”/ Il nuovo album e il docu-Film al cinema : ecco la tracklist e la data d’uscita : Il primo album ufficiale dei Maneskin, oltre ad avere un titolo ha anche la sua bella data di uscita. "Il ballo della vita" sarà pubblicato il prossimo 26 ottobre.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:45:00 GMT)