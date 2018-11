"Fermano il Qe per colpire l'Italia Lo spread non dipende dal deficit" : "Sono giornate di ponte, tanti operatori - compresi gli speculatori - sono in vacanza. Ma sono bastati i pochi acquisti di titoli di Stato italiani da parte della Banca Centrale Europea per far scendere lo spread, malgrado il QE ormai si sia ridotto a un quarto. Tutto ciò è la riprova che lo spread dipende dalla Bce" Segui su affaritaliani.it

Tour operator esteri alla scoperta dei borghi marchigiani. Torre di Palme - Moresco e Servigliano le tappe nel Fermano : ... Servigliano che ha stupito gli americani con la sua piazza e con gli spettacoli degli sbandieratori per poi deliziare ancora una volta il palato d'oltre oceano con i piatti del ristorante Villa ...

Venerdì nero per lo sciopero - si Fermano trasporti - scuola e sanità : tutte le info : Rischio caos per lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas. Possibili disagi su bus, metro e...

Si Fermano i sindacati di base. La mappa degli scioperi : Primo sciopero generale domani per il governo giallo-verde. A protestare è il sindacalismo di base: Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Ait, Usi e Sisa (per il comparto scuola). Manifestazioni si terranno a Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Taranto, Palermo, Padova, Vicenza, Catania. Ad incrociare le braccia i lavoratori pubblici (scuola, sanità, trasporti, Pa) e privati aderenti alle sigle sindacali. Disagi sono attesi nel trasporto ...

Marte - nell'acqua c'è ossigeno per ospitare la vita/ Ultime notizie : scienziati Usa conFermano studio italiano : Marte, nell'acqua c'è ossigeno per ospitare la vita: gli scienziati Usa confermano i risultati raccolti dagli studiosi italiano con un lavoro di deduzione dei dati. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:09:00 GMT)

Italia 5 stelle - i No Tap : “Se non Fermano opera se ne assumeranno responsabilità” e a Salvini : “Venga a Melendugno” : All’arrivo di Luigi Di Maio al Circo Massimo dove è in corso ‘Italia 5 stelle’ i No Tap arrivano com magliette e striscioni “Tap = come tradire Grillo e il Salento”. Gli attivisti M5S che si oppongono all’opera non riescono a fermare Di Maio stretto tra selfie e telecamere. “Il Governo ce la potrebbe fermare il Tap, certo che c’è il rischio che alla fine si faccia, ma almeno questo governo ci sta ...

Influenza - quanto costerà agli italiani? Gli esperti conFermano : “Come una piccola manovra finanziaria” : Ogni anno l’Influenza e i virus ‘cugini’ costano alle famiglie italiane mezzo punto di Pil. Lo dimostrano i dati del primo studio nazionale che ha valutato i costi di queste patologie per le famiglie, confrontandoli con quelli sostenuti dal Ssn. La prossima stagione Influenzale è stata definita “di intensità media” dagli esperti, che si aspettano circa 5 milioni di italiani contagiati. A questi si aggiungeranno gli ...

"Meglio pagare l'infrazione Ue che perdere 4 punti di Pil". Gli euroscettici leghisti Bagnai e Borghi conFermano la manovra : Avanti così, quale che sia l'opposizione che porrà l'Europa. Alberto Bagnai e Claudio Borghi non ha dubbi. Il primo sottolinea che il deficit posto al 2,4% per il 2019 è "un atto di disobbedienza" rispetto a regole ottuse e non c'è alcuna ragione per cambiare la manovra. Se Bruxelles deciderà per la procedura di infrazione, si pagherà la sanzione, ma la direzione non cambierà. Il secondo avverte ...

Napoli - Ghoulam ha superato l’infortunio : “Gli ostacoli non mi Fermano” : Faouzi Ghoulam ha finalmente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per lunghi mesi. Il terzino algerino del Napoli può infatti tornare alla piena attività agonistica e mettersi a disposizione del tecnico Carlo Ancelotti. Napoli, Ghoulam: “Ogni ostacolo si sottomette alla rigida determinazione” Per annunciare questo traguardo tanto agognato dai tifosi […] L'articolo Napoli, Ghoulam ha ...

Olympic Salerno-Valentino Mazzola 0-2. I coperchiesi si conFermano bestia nera dei biancorossi. : La Valentino Mazzola espugna all'inglese il 'Figliolia' e si aggiudica i primi tre punti stagionali ai danni dell'Olympic Salerno che non riesce a sfatare il tabù dell'undici di Mariano Turco. Il ...

Volley - Supercoppa Italiana 2018. Christenson e Holt Fermano i cubani : Modena vince al tie break per la finale tutta gialloblù! : Trento chiama e Modena risponde. La rivincita delle sconfitte alle semifinali dei play-off scudetto dello scorso anno va in scena fino in fondo nelle semifinali della Supercoppa di Perugia e i gialloblù completano l’opera eliminando dopo due ore e mezzo di battaglia Civitanova targata Cuba con un 3-2 rocambolesco. Christenson vince la sfida degli ex in regia, Leal, discontinuo in banda e Simon, schierato opposto per l’indisponibilità ...

Sciopero Atac del 12 ottobre : a Roma si Fermano anche i mezzi pubblici Cotral e Tpl : ottobre mese di proteste nel settore trasporti. E’ stato indetto per il 12 ottobre un nuovo Sciopero dei mezzi pubblici a Roma che coinvolgera' Atac, Cotral e Tpl. A rischio cancellazioni e ritardi ci saranno bus, tram, metro, ferrovie locali e linee periferiche. Si prospetta un venerdì nero per la Capitale con i cittadini che subiranno disagi per 24 ore [VIDEO], soprattutto per chi deve spostarsi per raggiungere il luogo di lavoro. Orari ...

Sciopero trasporti di ottobre : si Fermano mezzi pubblici - treni e aerei : Nel mese di ottobre si svolgeranno alcuni scioperi. Ad essere coinvolti maggiormente saranno i trasporti, con una serie di agitazioni sindacali fin dal primo giorno. Saranno settimane infuocate, dove spiccherà lo Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private nella terza decade. Non solo mezzi pubblici a rischio nelle città d’Italia, ma anche stop di treni e aerei. Di seguito vi riportiamo il calendario delle proteste ...