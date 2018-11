Ferita gravemente in un incidente è morta dopo ricovero 77enne di Pescara

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 novembre 2018)- Una donna di 77 anni di, Vanna Ciattoni, èla notte scorsa nell'ospedale di Chieti dove era ricoverata in seguito ad unstradale verificatosi lungo la Val di Foro, nel tardo pomeriggio di ieri. La donna era a bordo di una Toyota Yaris, condotta dal marito ottantenne, che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada contro un palo della luce abbattendolo. Le condizioni della donna sono apparse subito piuttosto gravi ed era stata trasportata dal 118 in codice rosso. Illeso il marito. L'auto è stata posta sotto sequestro e lunedì sarà effettuata l'autopsia sul corpo della donna. Sul posto dell'per i rilievi i carabinieri del Nor della compagnia di Ortona. leggi tutto