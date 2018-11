Fedez | «La mia canzone per Leone sui lividi e sull’amore»

Fedez svela la canzone dedicata a Leone : “Con la vita che ti ho dato ho cambiato la mia” : Fedez, la canzone per Leo. E la Ferragni in lacrimePrima di ogni cosa. Si intitola così la nuova canzone di Fedez, dedicata al piccolo Leone che, in pochi mesi, è riuscito a stravolgere la sua vita. Biondissimo, con splendidi occhi azzurri e un sorriso furbetto: Leone è identico a mamma Chiara Ferragni ed è diventato in breve tempo il centro del mondo del rapper e la sua fonte di ispirazione. Nella notte fra il 19 e il 20 marzo 2018 la fashion ...

Fedez : “Per la mia festa si è scatenato un caso di stato - eppure in Tv ho visto vasche con cibo lanciato sulle persone!” Ecco le sue parole : A Fedez non sono proprio andate a genio le numerose critiche ricevute per la discussa festa di compleanno che la moglie Chiara Ferragni gli ha organizzato all’interno di un noto supermercato di City Life.... L'articolo Fedez: “Per la mia festa si è scatenato un caso di stato, eppure in Tv ho visto vasche con cibo lanciato sulle persone!” Ecco le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fedez : 'Mi scuso per il comportamento dei miei ospiti alla mia festa' (VIDEO) : Sono state tantissime le critiche rivolte nelle ultime ore a Fedez per la festa di compleanno a sorpresa – anche se il vero compleanno dell'autore di 'Pop Hoolista' è stato lo scorso 15 ottobre – organizzata nella notte di ieri dalla sua compagna Chiara Ferragni. La nota fashion blogger infatti, con la complicita' della madre del cantante, ha letteralmente riservato per l'evento un intero supermercato del capoluogo lombardo, all'interno del ...

STRISCIA LA NOTIZIA REPLICA A Fedez/ Il rapper non risponde ma ammette : "È anche colpa mia" : STRISCIA La NOTIZIA REPLICA alle accuse di FEDEZ in merito alla battuta sull'operazione del figlio Leone. "È stato tutto un complotto per farti attapirare!"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi/ Fedez : "Con mia madre ci diciamo ti voglio bene una volta l'anno - ma..." : I genitori di Fedez, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, sono stati fondamentali nella sua crescita artistica. Il cantante ne parlerà sicuramente da Maurizio Costanzo (L'Intervista)(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 00:10:00 GMT)

Fedez si racconta a Maurizio Costanzo : “Sono diventato ciò che ho sempre odiato. Chiara? È la mia medicina” : “Sono diventato ciò che ho sempre odiato”. A due settimane dalle nozze, Fedez si lascia andare in un’intervista esclusiva a Maurizio Costanzo che andrà in onda lunedì 17 alle 23.30 su Canale 5. Il rapper ha confidato come la sua vita sia cambiata in questi mesi, prima con la nascita del piccolo Leone e poi con il matrimonio con l’influencer Chiara Ferragni, ma non solo. C’è spazio anche per i sentimenti, gli affetti familiari e ...

Maurizio Costanzo intervista Fedez : "Sono diventato ciò che ho sempre odiato. Chiara? È la mia medicina" : "Non c'è mai stata la ricerca ossessiva del successo da parte mia, c'è sempre stata un'urgenza espressiva e la voglia di ampliare il proprio pubblico, non c'è mai stata la ricerca della fama in sé il successo mi ha cambiato, mi ha reso ciò che sono, inevitabilmente, nel bene e nel male". Oggi il successo ha reso Fedez uno dei rapper italiani più noti. Ospite a L'intervista di Maurizio Costanzo, il signor ...