Fedez dedica al figlio nel nuovo singolo “Prima di ogni cosa”

Fedez svela la canzone dedicata a Leone : “Con la vita che ti ho dato ho cambiato la mia” : Fedez, la canzone per Leo. E la Ferragni in lacrimePrima di ogni cosa. Si intitola così la nuova canzone di Fedez, dedicata al piccolo Leone che, in pochi mesi, è riuscito a stravolgere la sua vita. Biondissimo, con splendidi occhi azzurri e un sorriso furbetto: Leone è identico a mamma Chiara Ferragni ed è diventato in breve tempo il centro del mondo del rapper e la sua fonte di ispirazione. Nella notte fra il 19 e il 20 marzo 2018 la fashion ...

‘Prima di Ogni Cosa’ – TESTO e SIGNIFICATO del brano di Fedez dedicato a Leone : ‘Prima di Ogni Cosa’ è disponibile su Spotify e iTunes, il TESTO ed il SIGNIFICATO della nuova canzone di Fedez dedicata al figlio Leone La canzone “Prima di Ogni Cosa“, che Fedez ha dedicato al suo primogenito Leone, è disponibile da oggi su Spotify e iTunes. Il video del brano, da domani su YouTube, emozionerà proprio tutti per il SIGNIFICATO intrinseco di un TESTO le cui parole sono quelle che un padre sincero ...

Chiara Ferragni in lacrime : dopo la festa - il video di Fedez dedicato a Leone : Fedez e Chiara Ferragni provano a voltare pagina dopo la bufera che si è abbattuta su di loro in seguito alla festa al supermercato additata come ostentazione di opulenza in barba a chi non ha il pane da mettere sotto i denti. Un turbine di polemiche che ha messo a dura prova la coppia, che malgrado le scuse pubbliche non sembra essere riuscita a farsi perdonare da gran parte degli internauti. E quale miglior modo per tornare alla normalità se ...

'Prima di ogni cosa' il nuovo singolo di Fedez dedicato a Leone : in uscita il 2 novembre : Esce, venerdi 2 novembre, in radio, nei digital store e nelle piattaforme streaming 'Prima di ogni cosa' , il nuovo singolo di Fedez . Da oggi è disponibile il presave su Spotify e il preorder su ...

Prima di ogni cosa è il nuovo singolo di Fedez dedicato al figlio Leone : svelata la data d’uscita : Il nuovo singolo di Fedez è Prima di ogni cosa. L'annuncio arriva a qualche giorno da quello del tour che lo terrà impegnato nel mese di marzo. Nella foto che l'artista di Rozzano ha voluto utilizzare per accompagnare l'annuncio ufficiale, compare anche il piccolo Leone. Si tratta quindi del brano che ha composto dopo la nascita del suo primo figlio, nato a Los Angeles nel marzo del 2018. Il brano anticipa il nuovo disco di inediti che ...

Leone compie 6 mesi con Fedez e Chiara Ferragni sul set del video del nuovo singolo : 'È dedicato a lui' : ... ' Non ci vedo nulla di strano nel mostrarlo al mondo, lo hanno fatto tutti prima di noi, non siamo un esempio né dei pionieri ', ha detto Fedez a Maurizio Costanzo ne L'Intervista in onda lo scorso ...

Leone compie 6 mesi con Fedez e Chiara Ferragni sul set del video del nuovo singolo : “È dedicato a lui” : Il piccolo Leone Leone compie 6 mesi con Fedez e Chiara Ferragni sul set del nuovo video del papà: i Ferragnez festeggiano così il loro primogenito, rendendolo protagonista, oltre che dei loro profili Instagram già invasi delle sue immagini in tutte le salse, anche del videoclip che accompagnerà il prossimo singolo del rapper. Si tratta di uno dei brani del nuovo album da solista di Fedez, che dopo la dolorosa rottura del lungo sodalizio ...

CHIARA FERRAGNI E Fedez : sul set per la canzone dedicata al piccolo Leone : La coppia CHIARA FERRAGNI e FEDEZ sono stati Cunardo e le cascate di Ferrera per girare il nuovo videoclip musicale. Quando la notizia è circolata molti fan li hanno raggiunti per strappare una foto e un autografo. I due, insieme al piccolo Leone e alla troupe, hanno raggiunto il sito delle cascate con tutta la strumentazione necessaria per il set.--CHIARA FERRAGNI e FEDEZ insieme sul set del videoclip per la canzone dedicata a Leone: il ...

CHIARA FERRAGNI E Fedez/ Il rapper in lacrime per la moglie e il figlio Leone a cui dedica una canzone : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ: il rapper in lacrime tra le parole della moglie a L'intevista e la canzone dedicata al figlio Leone mentre lei gira il documentario sulla sua vita.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 06:16:00 GMT)

Fedez annuncia l'imminente uscita del suo nuovo singolo tutto dedicato al piccolo Leone : 'Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri' ha infatti ...