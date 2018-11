Federica Pellegrini | “Ancora due anni di inferno | poi la vita”

Nuoto - Federica Pellegrini 'diserta' il meeting in Versilia : andrà a Genova : ' Il nostro meeting - ha aggiunto - , che si svolgerà alla vigilia dei campionati del mondo in programma in Cina a Hangzahou dall'11 al 16 dicembre, servirà alla Federazione per selezionare gli ...

Nuoto - il ritorno di Federica Pellegrini nei 200 sl. Le possibili avversarie sulla strada verso una medaglia a Tokyo 2020 : La notizia è nota: Federica Pellegrini torna a cimentarsi nei suoi 200 stile libero dopo la stagione transitoria vissuta nella velocità. Dopo il trionfo di Budapest, la veneta aveva deciso di tirare un po’ il fiato e pensare a cosa fare per il proprio futuro, programmando la preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E così Federica ci riprova, per esprimere al meglio se stessa e sublimare la sua nuotata. Una ragazza che in ...

Nuoto - UFFICIALE : Federica Pellegrini sarà al via dei 200 stile libero nel Trofeo Nico Sapio 2018 : Lo si era intuito dalle recenti esternazioni pubbliche e oggi una notizia UFFICIALE c’è: Federica Pellegrini sarà al via dei 200 stile libero nella 45a edizione del Trofeo Nico Sapio, nella Piscina Sciorba di Genova (9-11 novembre). La comunicazione da parte degli organizzatori del meeting ligure non ha i connotati del “fulmine a ciel sereno” ma è frutto di una riflessione attenta da parte dell’atleta veneta che, dopo la ...

Nuoto - Federica Pellegrini torna sui 200 stile libero! La Divina riabbraccia la sua gara al Meeting di Torino : La 30enne ha dunque deciso di cimentarsi nuovamente con la sua distanza prediletta, quella in cui è ancora Campionessa del Mondo e in cui ha conquistato il titolo alle Olimpiadi di Pechino 2018. La ...

Nuoto – 45° Trofeo Nico Sapio : Federica Pellegrini in vasca a Genova : Federica Pellegrini illuminerà il 45° Trofeo Nico Sapio Per il secondo anno consecutivo, anche Federica Pellegrini parteciperà al Trofeo Nico Sapio, tradizionale appuntamento natatorio internazionale giunto alla 45° edizione in programma alla Piscina Sciorba di Genova da venerdì 9 a domenica 11 novembre con organizzazione a cura di Genova Nuoto e My Sport e il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova. Gian Mattia ...

Nuoto - verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Federica Pellegrini ancora competitiva per un podio nei 200 sl? : E dopo un anno di transizione Federica Pellegrini ha preso la sua decisione: spingere al massimo nel biennio che vorrà a portarla alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Avrà 32 anni la campionessa di Spinea e l’obiettivo è ambizioso ovvero essere alla sua quinta partecipazione ai Giochi e recitare un ruolo di primo piano. Scacciati, dunque, i fantasmi di un ritiro, la veneta vorrà arrivare all’evento a Cinque Cerchi in una condizione ottimale ...

Sci e nuoto si incontrano a Livigno : da Federica Pellegrini a Federico Pellegrino - quanti atleti nel 'Piccolo Tibet' : ... dal 19 al 28 ottobre, capitanata dalla punta di diamante Federico Pellegrino , campione del mondo nella sprint a Lahti 2017, vincitore di una Coppa del Mondo sprint e di una medaglia d'argento ...

Sci e nuoto si incontrano a Livigno : da Federica Pellegrini a Federico Pellegrino - quanti atleti nel “Piccolo Tibet” : Nel “Piccolo Tibet” Hall of Fame dei campioni di nuoto e sci di fondo. A Livigno anche i fondisti Northug e Noeckler, e i nuotatori Paltrinieri, Detti, Dotto, Quadarella e Panziera. 30 novembre e 2 dicembre Visma Ski Classics a Livigno, 1° dicembre “Sgambeda”. Miglior risultato azzurro di sempre all’Ironman Hawaii da parte di Giulio Molinari del Team Livigno Federico Pellegrino e Federica Pellegrini hanno ora in comune qualcos’altro oltre ...

Federica Pellegrini : «Dopo Tokyo devo trovare l’uomo della mia vita» : Atene 2004Pechino 2008L'araba feniceGli allenatoriAvversarie e fidanzatiRoma 2009 Londra 2012Rio 2016PortabandieraBudapest 2017«So che mi aspettano due anni tosti ma ho deciso di continuare a fare la cosa che più mi piace, nuotare». È la conferma ufficiale di qualcosa che era nell’aria. Federica Pellegrini arriva fino a Tokyo 2020, quella che sarà con tutta probabilità la sua quinta e ultima Olimpiade. Lo racconta, insieme a molte altre cose, al ...

Dalla voglia di pizza prima dell’oro mondiale all’arrivo della cucciola Vanessa : Federica Pellegrini svela i progetti per il post Tokyo2020 : Federica Pellegrini a 360°: dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 al futuro in giro per il mondo col sacco a pelo Grande spettacolo al Festival dello Sport: a Trenta un’importantissima affluenza di personaggi sportivi di un certo calibro. Ieri è stato il turno di Federica Pellegrini, campionessa italiana di nuoto, che si è raccontata tra record, simpatici aneddoti e progetti futuri. Gian Mattia D’Alberto / LaPresse “A Tokyo non ...

Federica Pellegrini : 'Continuerò fino a Tokyo 2020 - poi cercherò uomo della mia vita' : Il futuro si chiama famiglia, "l'incontro con l'uomo della mia vita", ma prima di tutto questo "voglio fare il giro del mondo . Mi piacerebbe prendermi un anno di tempo per girarlo come si deve, non ...

Federica Pellegrini : "Tokyo l'ultima Olimpiade. La gente mi ha spinto a continuare" : La nuotatrice veneta protagonista a Trento, in occasione del Festival dello Sport: "Oggi comincio la preparazione a Livigno. E' stata un'estate di riflessione, l'affetto della gente mi ha spinto a non mollare"