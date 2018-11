Federer-Djokovic | semifinale Parigi Bercy 2018 | programma | orario e tv

ATP Parigi - semifinale da favola : Federer batte Nishikori e raggiunge Djokovic : ATP Parigi, Roger Federer batte Nishikori ed approda in semifinale dove troverà il prossimo numero 1 al mondo Djokovic ATP Parigi, Roger Federer ha superato in due set uno scialbo Nishikori. Un doppio 6-4 per liberarsi del tennista giapponese e far dunque esultare i tifosi Parigini che domani potranno assistere alla gara che tutti auspicavano. Federer incontrerà infatti Novak Djokovic in una semifinale che si prospetta essere un gustoso ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Djokovic e Zverev facilmente ai quarti di finale - Federer non brilla ma supera Fognini : Giornata di ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2018. Dopo le “stelle cadenti“, è il giorno invece delle conferme, visti i risultati emersi sul veloce indoor francese. Come da pronostico Novak Djokovic e Alexander Zverev hanno staccato il biglietto per i quarti di finale. Il serbo, neo numero uno del mondo dopo il ritiro di ieri di Rafael Nadal, sfrutta l’abbandono del suo avversario, il bosniaco Damir Dzumhur (6-1 ...

Tennis - Masters 1000 Parigi 2018 : i risultati di martedì 30 giugno. Djokovic e Cilic passeggiano - Raonic affronterà Federer : Andata in archivio la seconda giornata di incontri al Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia) e i grandi giocatori attesi sul cemento transalpino non hanno deluso le attese. Djokovic E Cilic OK – 28 vittorie negli ultimi 29 incontri disputati, 18 vittorie nelle ultime 19 partite in questo torneo e 19 successi di fila nel circuito ATP. Sono solo alcuni dei numeri spaventosi di Novak Djokovic (n.2 del mondo) che ha fatto il suo esordio nel ...

A Bercy lo sprint per il n.1 fra Nadal e Djokovic - in gara anche Federer Cecchinato e Fognini : ... per la prima volta dopo gli Us Open, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer, il torneo sarà trasmesso in diretta da Sky Sport,. La lotta per il primato di fine anno è di fatto una gara a due fra ...

Coppa Davis – La frecciatina di Piquè a Federer : “Nadal ci sarà e forse anche Djokovic! Roger non ha mai…” : Gerard Piquè, promotore del nuovo format della Coppa Davis, ha fatto chiarezza sulla presenza dei top player: Nadal ci sarà, Djokovic è in trattativa, mentre su Federer resta qualche dubbio Il format della nuova Coppa Davis, promossa da Kosmos Tennis, azienda di cui Gerard Piquè è uno dei principali azionisti, non sembra aver convinto i giocatori. In una recente conferenza stampa tenutasi a Madrid, il difensore del Barcellona e della ...

Tennis - Ranking ATP (15 ottobre) : Rafael Nadal in testa - Djokovic sorpassa Federer e insegue. Fognini 14° : Un cambiamento importante nella top ten del Ranking ATP aggiornato a lunedì 15 ottobre. Novak Djokovic sale in seconda posizione scavalcando Roger Federer e si mette in scia a Rafael Nadal che rimane sempre al comando. Il serbo, grazie alla vittoria ottenuta nel Masters 1000 di Shanghai, è salito a quota 7445 punti cioè 115 in meno rispetto allo spagnolo ancora fermo ai box per un infortunio. Quarta piazza per l’argentino Juan Martin Del ...

Djokovic : 'È difficile essere il GOAT con Federer e Nadal in giro' : ... risponde: ' Con Federer e Rafael Nadal ancora in gioco sarà difficile, ma sono consapevole di rientrare nella questione e naturalmente aspiro a fare la storia di questo sport. È difficile ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic spazza via Zverev - Coric elimina Federer! : I due finalisti del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai saranno il croato Borna Coric ed il serbo Novak Djokovic: questa la sentenza delle semifinali odierne. In due incontri molto diversi da quelli che ci si attendeva, hanno avuto la meglio rispettivamente sull’elvetico Roger Federer, e sul tedesco Alexander Zverev. Nella semifinale della parte alta del tabellone il croato ha battuto lo svizzero con un duplice 6-4 in un match che ha visto ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic affronterà Zverev in semifinale. Federer supera Nishikori : Giornata di quarti di finale nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) di Tennis e pronostici rispettati. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto sul cemento cinese. Djokovic IN SCIOLTEZZA – Novak Djokovic conferma la tradizione positiva contro il sudafricano Kevin Anderson e porta a sette il computo dei successi negli scontri diretti in otto match disputati. Il serbo dà seguito alla tradizione in questo torneo, visto che nelle sue precedenti ...