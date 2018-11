Fabrizio Corona si scusa con Totti ma attacca i tifosi della Roma Video

blogitalia.news

: Fabrizio Corona contro Nicola Savino: «Un nano senza alcuna dote» - Corriere : Fabrizio Corona contro Nicola Savino: «Un nano senza alcuna dote» - GrandeFratello : Ilary ha qualcosa da dire a Fabrizio Corona... ed è subito SCONTRO! #GFVIP - GrandeFratello : Il momento tanto atteso è arrivato: Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si confrontano ?? #GFVIP -

(Di sabato 3 novembre 2018)dopo la lite con Ilary Blasi chiede, ai suoi figli maDopo la lite di una settimana fa in diretta tv con Ilary,oggi ha pubblicato un post su Instagram perrsi con. Solo con lui però, senza mai menzionare sua moglie: “Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l’unico pulito, onesto eto ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano solo i soldi, gli status symbol e le cose effimere. Tu facevi il tuo lavoro con passione, come io facevo il mio, pur essendo moralmente criticabile, ma era pur sempre il mio lavoro e io lo amavo. Mi dispiace per ciò che è successo e mi dispiace per te e per i tuoi figli. La mia stima rimane immutata e mi lega a te un ricordo indelebile, le emozioni che ci hai fatto vivere, a me e ai detenuti...