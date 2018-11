Fabrizio Corona insulta Nicola Savino su Instagram | ' Un nano che non sa fare nulla'

Lite Fabrizio Corona Ilary Blasi - Alfonso Signorini rivela : «Ecco perché non sono intervenuto...» : A una settimana dalla Lite in diretta tv tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi , Alfonso Signorini avrebbe vuotato il sacco, spiegando il perché non sarebbe intervenuto durante l'accesa discussione ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona umilia Ilary Blasi dopo la rissa : come riduce la sua faccia : Non cessano gli strascichi della lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, cominciata al Grande Fratello Vip. L'ex paparazzo, che in questi giorni è a Napoli, ha pubblicato un video dedicato alla moglie ...

Fabrizio Corona - una furia contro Nicola Savino : “Piccolo nano - ti ricordi di mio padre?!” : Le Iene attaccano Fabrizio Corona, lui incassa e rispedisce al mittente. L’ex re dei paparazzi su Instagram risponde per le rime, e con qualche offesa di troppo, al programma Mediaset che anche durante l’ultima puntata si è soffermata a parlare degli ultimi episodi che coinvolgono proprio l’imprenditore di origine catanese. Nella puntata de Le Iene di martedì Alessia Marcuzzi ha preso le difese della collega Ilary Blasi, ...

Asia Argento e Fabrizio Corona sempre più vicini : Secondo la rubrica Chicche di gossip, del settimanale Chi, Fabrizio Corona si starebbe avvicinando ad Asia Argento. Secondo il settimanale “Chi”, l’avvicinamento tra i due sarebbe palese dal momento in cui entrambi, sui social, si scambiano insistentemente “like” ai propri post. E il settimanale si chiede: tra i due, certamente personaggi controversi, c’è stima personale, interesse professionale, o c’è qualcosa dietro, magari un flirt?

Fabrizio Corona attacca duramente Nicola Savino : Fabrizio Corona è contro Nicola Savino in una storia di “Instagram”, il tutto arriva dopo l’ultima puntata de “Le Iene Show”, dove Nicola Savino insieme ad Alessia Marcuzzi, erano tornati con diverse frecciatine sull’argomento Corona al GfVip e la successiva lite con Ilary Blasi. «Siamo dalla parte di Ilary», si sono schierati a Le Iene, dicendo di Corona: «Colleziona reati, gli manca solo il furto di bestiame…». Non è mancata ...

Vladimir Luxuria difende Nicola Savino dalle offese di Fabrizio Corona : Fabrizio Corona furioso con Nicola Savino: Vladimir Luxuria lo difende Dopo lo scontro con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona è al centro di nuove polemiche. Questa volta a scatenare la sua ira funesta è stato Nicola Savino. Durante la diretta di martedì scorso de Le Iene, il conduttore si era lasciato andare ad alcuni commenti su Corona. A rincarare la dose è stata anche la Gialappa’s Band. L’ex re dei paparazzi ha ...

Fabrizio Corona - Ilary Blasi ... Signorini dice tutto da Chiambretti : Prima puntata de 'La Repubblica delle Donne", puntata de "Le Iene" e Fabrizio Corona protagonista: da un programma Mediaset all'altro tutti parlano dello scontro con Ilary Blasi al GFVip 3. Chiambretti domanda: “Te lo aspettavi che Ilary Blasi lo attaccasse in modo così diretto?”, Signorini risponde : “Me lo aspettavo ti dico la verità, intanto perché nel confronto con Silvia, Corona toccava un nervo scoperto. Lei covava questa frustrazione, ...

Fabrizio Corona - la bomba di Signorini : «Lui e Asia Argento...» : Altro che ritorno di fiamma con Belen Rodriguez o con Silvia Provvedi, o con altre sue ex: le minestre riscaldate non fanno per Fabrizio Corona, che secondo i ben informati avrebbe messo nel mirino...

Le Iene contro Fabrizio Corona - lui replica attaccando Nicola Savino : "Nano senza doti" : "Quel coso piccolo nano che non sa fare niente". Così Fabrizio Corona ha definito Nicola Savino in una Instagram Stories. Ma andiamo con ordine. Tutto nasce dalla clamorosa lite tra l'ex manager dei paparazzi e Ilary Blasi al Grande Fratello Vip di giovedì scorso. Nella puntata de Le Iene di martedì Alessia Marcuzzi ha preso le difese della collega:Avete visto tutti cosa è successo giovedì scorso al Grande Fratello Vip? Avete visto che a ...

Fabrizio Corona contro Nicola Savino : “Non sai cantare - non sei bello e non sai fare nulla. Te lo diceva anche mio padre” : Fabrizio Corona, su Instagram, se la prende con Nicola Savino: “Favino? Panino? Come si chiama…” ironizza l’ex vip dei paparazzi. La “colpa” del conduttore de Le Iene Show è quella di essersi schierato con Ilary Blasi nella querelle con Corona. Al Grande Fratello Vip, infatti, i due erano stati protagonisti di una lite furibonda in diretta tv per fatti risalenti a 13 anni fa, cioè a un presunto tradimento da ...