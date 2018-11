Fabio Aru verso il Giro d’Italia 2019 | “Percorso durissimo | Gavia-Mortirolo da brividi”

Giro d’Italia 2019 - Fabio Aru spiazzato : “salite tremende e dislivelli mai visti. Percorso pieno di insidie” : Il Percorso della prossima edizione del Giro d’Italia è stato finalmente svelato, Fabio Aru ha svelato le sue sensazioni… dalle Seychelles La 102ª edizione del Giro d’Italia è stata finalmente presentata, un Percorso complicato e vario che ha spiazzato notevolmente i big del ciclismo. Tappe difficili e salite da paura, che renderanno la corsa aperta ad ogni pronostico. LaPresse/Marco Alpozzi Sul Percorso è intervenuto ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali e Fabio Aru ci saranno. Entrambi - per motivi diversi - a caccia di riscatto : È la coppia che da almeno un lustro (per il siciliano ovviamente anche più anni) tenta di tenere in alto l’Italia nelle grandi corse a tappe. Prima compagni, poi rivali, ma sempre amici: Fabio Aru e Vincenzo Nibali dovrebbero ritrovarsi ad affrontarsi al prossimo Giro d’Italia. L’edizione numero 102 della Corsa Rosa verrà presentata oggi, nel pomeriggio, ma visti i rumors e le anticipazioni si è già a conoscenza di gran parte ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Forse ho fatto troppo in questa stagione’ : La fine della stagione è arrivata come una sorta di sollievo per Fabio Aru. Il campione sardo era arrivato un anno fa alla UAE Emirates [VIDEO]con un contratto ricchissimo e ambizioni smisurate, ma alla prova dei fatti il suo 2018 è stato un flop completo. Dopo il ritiro dal Giro d’Italia e una deludente Vuelta Espana, Aru si è chiamato fuori dalla nazionale per i Mondiali di Innsbruck ed ha chiuso la stagione in Cina con il Tour de Guangxi. Il ...

Ciclismo – Termina la stagione agonistica di Fabio Aru : “torno a casa dalla Cina contento” : Ieri al Tour of Guangxi, Fabio Aru ha chiuso la sua stagione agonistica Con la sesta e ultima tappa del Tour of Guangxi, disputatasi ieri a Guilin, si è chiusa la stagione agonistica 2018 di Fabio Aru. Nonostante le condizioni atmosferiche non siano state particolarmente favorevoli, il campione di Villacidro ha sempre concluso nel gruppo di testa le lunghe frazioni di pianura ed è stato in grado di mantenere le ruote dei migliori ...

Ciclismo - il 2018 da incubo di Fabio Aru. Un campione che andrà recuperato in primis nella testa : Il 2018 è stato un anno da incubo dal punto di vista sportivo per Fabio Aru. Il 28enne sardo di fatto ha fallito tutti gli obiettivi stagionali, chiudendo senza nemmeno una vittoria. Oltre a ciò tra ritiri, problemi fisici e propositi non rispettati, Aru è stato protagonista più fuori che dentro la corsa, subendo molto anche a livello psicologico. Andiamo quindi a ripercorrere l’annus horribilis del corridore della UAE-Team Emirates per poi ...

Tour of Guangxi 2018 : ultimo appuntamento per il World Tour. Ci sono Gianni Moscon e Fabio Aru : ultimo appuntamento per quanto riguarda il World Tour di ciclismo al maschile per questo 2018: ci si sposta in Cina, per la seconda edizione del Tour of Guangxi. Il calendario internazionale è sempre più aperto alle nuove proposte e non possono che essere interessanti quelle che arrivano dall’Asia. Anche quest’anno saranno sei le frazioni da disputare, non mancheranno al via alcuni nomi interessanti anche per quanto riguarda il Bel ...

Giro di Lombardia 2018 - Fabio Aru 54° ad oltre 8 minuti. Prosegue la stagione da incubo per il sardo : Fabio Aru ha deciso di non chiudere la stagione con largo anticipo come poteva consigliare la sua precaria condizione di forma ma ha scelto di presentarsi al via del Giro di Lombardia, l’ultima Classica Monumento dell’anno. Il Cavaliere dei Mori non è però riuscito ad andare oltre la 54^ posizione ad oltre 8 minuti di ritardo dal vincitore Thibaut Pinot. Un risultato che poco aggiunge al disastroso 2018 del sardo, protagonista di una ...

Milano-Torino - Fabio Aru torna a gareggiare : “non posso sapere come starò - ma non volevo mancare” : Fabio Aru torna in gara: oggi il sardo alla Milano-Torino con Moscon e Valverde, le sensazioni del sardo della UAE Team Emirates Si corre oggi la Milano-Torino: i ciclisti, dopo le fatiche di ieri della Tre Valli Varesine, tornano protagonisti in sella alle loro bici. Oggi, dopo la sua prestazione deludente al Memorial Pantani dello scorso settembre, torna in gara anche Fabio Aru, al fianco di Moscon e Valverde. Il sardo è pronto a dare ...

Ciclismo – Aru torna in sella - gli obiettivi di Fabio : “affronterò due corse che mi piacciono molto” : Fabio Aru, dopo la caduta alla Vuelta e il forfait al Mondiale di Innsbruck 2018, annuncia il ritorno in sella alla sua bici: ecco i suoi prossimi obiettivi Fabio Aru sta affrontando una stagione ciclistica al di sotto delle sue aspettative e di quelle dei suoi fan. Dopo essersi augurato il meglio per le sorti della Vuelta di Spagna e dei Mondiali di Innsbruck, il ciclista ha dovuto affrontare la caduta alla corsa spagnola e rinunciare ...

Ciclismo - Fabio Aru domani torna a correre : “Al via senza grosse pressioni - curioso di vedere la reazione del mio corpo” : Fabio Aru, che non ha preso parte ai Mondiali di Innsbruck perché non in perfetta forma, non ha ancora posto fine alla sua stagione agonistica: il sardo, come confermato a “Tuttosport“, domani sarà al via della Milano-Torino (categoria 1.HC), mentre sabato prenderà parte a Il Lombardia, ultima gara europea del calendario WorldTour., infine andrà in Cina per il Tour of Guangxi, che si svolgerà dal 16 al 21 ottobre. domani dunque ...

Ciclismo - Fabio Aru correrà il Tour of Guangxi. La stagione del sardo si chiuderà in Cina il 21 ottobre : Fabio Aru, che non ha preso parte ai Mondiali di Innsbruck perché non in perfetta forma, non ha ancora posto fine alla sua stagione agonistica: il sardo, come confermato a “La Gazzetta dello Sport” da Beppe Saronni, sarà al via, in Cina, del Tour of Guangxi, che si svolgerà dal 16 al 21 ottobre. Queste le dichiarazioni di Saronni alla Rosea: “Questo al momento è il suo programma, se però prima di partire per la Cina si sentirà ...

Mondiali di ciclismo : ecco i nomi degli otto azzurri del ct Cassani per la prova su strada - non c'è Fabio Aru : Il commissario tecnico della Nazionale azzurra di ciclismo, Davide Cassani, alla vigilia del raduno a Torbole, ufficializza gli otto per i Mondali di Innsbruck, prova in linea di domenica 30 settembre.

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Nibali capitano - Moscon asso nella manica - assente Fabio Aru : Il CT Davide Cassani ha ufficializzato la formazione dell’Italia per i Mondiali 2018 di Ciclismo che si disputeranno domenica 30 settembre sul durissimo circuito di Innsbruck (Austria). Al via della prova iridata ci saranno otto azzurri, il nostro capitano sarà Vincenzo Nibali che nelle ultime settimane è parso in crescita di condizione dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. La nostra Nazionale avrà però un importante asso ...

Mondiali ciclismo 2018 - Fabio Aru rinuncia : 'Non sono in condizione'. Gli 8 di Cassani per la prova in linea : A malincuore, dopo essermi consultato con il commissario tecnico Davide Cassani , ho preso la decisione di rinunciare alla convocazione della Nazionale Italiana per i campionati del mondo di ...