F1 | Helmut Marko vuole affrettare i tempi | “conto di vedere Verstappen campione del mondo

F1 – Ricciardo in pole position in Messico : l’incontro con Helmut Marko è… gelido [VIDEO] : Daniel Ricciardo conquista la pole position del Gp del Messico: l’incontro con Helmut Marko è tutt’altro che caloroso, ma non mancano i complimenti Mentre la MotoGp festeggia la vittoria di Maverick Vinales al Gp d’Australia, la F1 deve attendere ancora qualche ora per scoprire chi si aggiudicherà il successo al Gp del Messico. Intanto, in casa Red Bull, si festeggia per la splendida doppietta in qualifica, con Daniel ...

Formula 1 - GP Messico. Ricciardo dopo la pole : 'Bellissimo per Red Bull'. Ma Helmut Marko non sembra felice : E' davvero una stagione strana per Daniel Ricciardo la sua ultima in Red Bull. Tanti ritiri, tanta frustrazione e poi la pole position in Messico . Un risultato che sa di riscatto per il pilota ...

F1 – Helmut Marko in Messico stronca la Ferrari ed esalta le sue Red Bull : “sorpreso delle prestazioni negative delle rosse” : Helmut Marko commenta le Fp1 del Messico di Red Bull, Mercedes e Ferrari: il parere dell’ex pilota automobilistico austriaco Dopo le prime prove libere del Gp del Messico il risultato che salta all’occhio è il predominio delle due Red Bull e le retrovie riservate alle monoposto Mercedes, ma ancor di più alle Ferrari. Le prestazioni di Hamilton, Bottas, Vettel e Raikkonen, rispettivamente quinto, sesto, settimo e ottavo nelle ...

F1 – Prima l’elogio a Verstappen - poi la frecciatina a Ricciardo : le parole di Helmut Marko dopo il Gp di Austin : Helmut Marko soddisfatto per il secondo posto di Verstappen negli Stati Uniti: il boss della Red Bull manda una frecciatina a Ricciardo Gara mozzafiato oggi ad Austin: il Gp degli Stati Uniti ha regalato uno spettacolo unico, con la vittoria speciale di Kimi Raikkonen, che torna al successo dopo 5 anni di digiuno, nella settimana del suo 39° compleanno. Festa rimandata per Lewis Hamilton, che vede sfumare il suo primo match point. Applausi ...

F1 - Helmut Marko : “Nel 2019 con il motore Honda vogliamo essere competitivi fin dall’inizio” : La Red Bull è reduce da una stagione con pochi alti e molti bassi in questo Mondiale 2018 di Formula Uno. La vettura di Milton Keynes avrebbe dovuto e voluto inserirsi nella lotta tra la Ferrari e la Mercedes ma, al di là dei successi fugaci di Daniel Ricciardo in Cina e a Montecarlo e di Max Verstappen in Austria, non è mai riuscita ad essere all’altezza delle rivali. A fare un’analisi di quest’annata, alla vigilia del round ...

F1 - Mick Schumacher alla Toro Rosso? Helmut Marko esce allo scoperto : “ecco tutta la verità” : Il dirigente della Red Bull ha sottolineato come non ci siano mai stati contatti con il giovane tedesco, protagonista nello scorso week-end di FIA F3 Mick Schumacher non guiderà la Toro Rosso nella prossima stagione, è subito svanito il sogno di vedere nel 2019 il figlio di Michael sulla monoposto della scuderia di Faenza. Action Press Le tre vittorie ottenute al Nurburgring lo scorso week-end avevano alimentato le voci di un possibile ...

F1 - clamorosa rivelazione di Helmut Marko : “la Red Bull è pronta a lasciare il circus se…” : Il dirigente del team anglo-austriaco ha parlato della possibilità di dire addio alla Formula 1 nel caso in cui la partnership con Honda non dia i frutti sperati Il futuro della Red Bull in Formula 1 è appeso alla partnership con la Honda, che inizierà dalla prossima stagione. L’idillio con la Renault è terminato ormai da tempo, visto che sono ormai sette gare che la scuderia non riesce a portare entrambe le monoposto a punti, a ...

F1 - Helmut Marko si schiera a favore di Vettel : “Bottas sostiene incondizionatamente Hamilton - Raikkonen invece…” : Il dirigente della Red Bull ha analizzato la situazione in casa Ferrari, schierandosi dalla parte di Vettel La sfida tra Mercedes e Ferrari per i titoli mondiali di Formula 1 si fa sempre più appassionante, coinvolgendo anche gli addetti ai lavori pronti a lanciarsi in pronostici e personali sensazioni. Photo4/LaPresse Tra questi c’è anche Helmut Marko, soffermatosi ai microfoni della Bild sul duello tra Hamilton e Vettel: ...

Formula 1 - GP Belgio : Gasly rivela la 'mancata' risposta a Helmut Marko e alla Red Bull : Pierre Gasly in Red Bull è ormai cosa nota. Dopo l'addio ufficiale per il 2019 di Daniel Ricciardo in favore della Renault, il pilota francese al momento in Toro Rosso è stato promosso nella scuderia ...

Red Bull - parla Helmut Marko : 'Avevamo un accordo con Ricciardo. Alonso? Mai parlato con lui' : Helmut Marko, consigliere di Red Bull, ha raccontato la sua versione dei fatti al microfono di Sky Sport riguardo i temi più scottanti della scuderia, vale a dire l'addio di Daniel Ricciardo e le rivelazioni di Fernando Alonso: "La decisione di Ricciardo? È stata una sorpresa, perché pensavamo di ...

F1 - Helmut Marko polemico sull’addio di Ricciardo : “pensavamo di avere un accordo con Daniel” : Daniel Ricciardo dice addio alla Red Bull, il commento di Helmut Marko sull’accordo saltato tra il team inglese ed il pilota australiano Dopo 26 giorni di vacanza il campionato mondiale di Formula Uno torna in pista per il Gp del Belgio con tante novità. Daniel Ricciardo ha deciso di dire addio alla Red Bull, con una decisione improvvisa quanto repentina. A commentare l’addio del pilota australiano al team inglese Helmut Marko. ...