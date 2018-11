eSports | Super Smash Bros | presentati tutti i personaggi

oasport

(Di venerdì 2 novembre 2018) Ieri è stato pubblicato l’ultimo. Ultimate Direct prima dell’uscita ufficiale del gioco (vi riportiamo il video in fondo all’articolo). In questo lunghissimo filmato, vengono presentate molte novità all’interno del titolo, e noi cercheremo di raccontarvi al meglio le principali!. Ultimate Direct: 74giocabili! Innanzitutto, dobbiamo dirvi che Ken (Street Fighter) e Incineroar (Pokémon) sono stati annunciati ufficialmente. Il primo ha mosse simili a Ryu, ma è leggermente più veloce e possiede un hadoken diverso. Il secondo invece, utilizza mosse di wrestling e la sua mossa finale è Iperschianto delle Tenebre X! Inoltre, sappiamo che moltihanno delle versioni Spirito, che fungono da aiutanti per i lottatori scelti dal giocatore. Mi spiego meglio. Se noi scegliamo Link comeo da giocare, potremo essere aiutati ...