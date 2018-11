Erdogan | ' Khashoggi ucciso su ordine dei massimi vertici sauditi'

Khashoggi - consigliere di Erdogan : sciolto nell'acido : 'L'unica conclusione logica', a un mese dall'omicidio nel consolato saudita di Istanbul, è che il corpo di Jamal Khashoggi sia stato sciolto nell'acido 'per non lasciare alcuna traccia'. Lo ha detto a ...

Khashoggi - nuovo attacco di Erdogan 'L ordine è arrivato dai più alti livelli del governo saudita' : Pertanto, non ho motivo di credere che il suo omicidio rifletta la politica ufficiale del regno - scrive Erdogan - In questo senso, sarebbe sbagliato considerare l'uccisione di Khashoggi come un '...

Consigliere Erdogan : 'Khashoggi sciolto nell'acido' : Al tempo stesso va detto che è molto importante per la stabilità del mondo, della regione che l'Arabia Saudita resti salda". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyau riferendosi per la ...

Khashoggi - Erdogan : altre prove omicidio : 14.00 La Turchia ha "altri elementi" di prova sull'omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista dissidente saudita ucciso nel consolato di Istanbul il 2 ottobre. Lo ha detto il presidente turco Erdogan Erdogan ha anche annunciato che domenica prossima il procuratore generale dell'Arabia Saudita arriverà in Turchia nell'ambito della complicata collaborazione tra i due Paesi nell'indagine sulla morte di Khashoggi. "Pretendiamo spiegazioni ...

Khashoggi : Erdogan - abbiamo in mano altre informazioni

Caso Khashoggi - Riad ammette l'omicidio premeditato ed Erdogan ne approfitta per condurre il gioco : Quel passaggio del suo discorso ribalta i ruoli e consegna al Sultano la resa del Principe o, quanto meno, l'ammissione di una debolezza impensabile per colui che, fino al 2 ottobre, pensava di avere saldamente nelle sue amni non solo il futuro del Regno ma anche di quello del Medio Oriente. "L'Arabia Saudita metterà in pratica tutte le regole necessarie e indagherà profondamente per portare a casa i risultati. E per portare ...

Omicidio Khashoggi - Erdogan : “Assassini e mandanti a processo in Turchia” : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a tre settimane dall’Omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, vicino ai Fratelli Musulmani e critico verso il principe ereditario Mohammed Bin Salman, va all’attacco di Riad e pone una condizione precisa: gli esecutori materiali dell’Omicidio e i mandanti dovranno essere processati in Turchia. ...

"Processiamo i responsabili a Istanbul" - Erdogan presenta il conto sul caso Khashoggi e a pagarlo potrebbe essere Trump : La richiesta che potrebbe scatenare la "guerra diplomatica" viene a conclusione della "nuda e cruda verità" sull'assassinio di Jamal Khashoggi che Recep Tayyp Erdogan aveva annunciato nei giorni scorsi e che oggi ha svelato in Parlamento. Il presidente turco misura le parole, sembra addolcirle, riconosce l'impegno del re saudita, ma la richiesta finale è di quelle che a Palazzo reale risuonano come una dichiarazione di guerra. ...

Khashoggi - Erdogan attacca : «Feroce delitto politico» Non confermato ritrovamento dei resti I punti chiave|Foto : Il discorso del presidente turco al gruppo parlamentare del suo partito ad Ankara sull’omicidio del reporter: «Ucciso in modo selvaggio» nel consolato dell’Arabia Saudita e non «per caso»

Khashoggi - Erdogan : "L'omicidio pianificato da giorni - ora Riad deve trovare i responsabili" : Il presidente turco: "Ammettendo l'omicidio di JamalKhashoggi, l'Arabia Saudita ha compiuto un passo significativoma ora ci aspettiamo che tutti i responsabili dal livello piùbasso al più alto siano trovati"

