Equitazione | FEI Dressage World Cup Lione 2018 | vince Isabell Werth | 15° Pierluigi

Equitazione - FEI Dressage Lione 2018 : successo per la tedesca Isabell Werth - 15esimo Pierluigi Sangiorgi : Prova di Gran Prix di Dressage della FEI World Cup di Lione nel segno della tedesca Isabell Werth, che su Emilio si è imposta totalizzando un punteggio di 75.326 %, aggiudicandosi così il montepremi di 4,050.00€, nonostante un ingresso non eccezionale, valutato con un 4 da quattro giudici su cinque. Per il resto qualche leggera sbavatura nella passeggiata raccolta e sui cambi di appoggio, per un esercizio comunque molto pulito. Secondo posto per ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Verona 2018 : vince il tedesco Daniel Deusser. Quinto Luca Marziani : L’Equitazione mondiale ha incantato l’Italia: Verona ho ospitato Fieracavalli 2018 ed oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli che ha visto concludersi da pochissimo l’evento clou. Una sfida tra i migliori 40 binomi al mondo che ha riservato ben quattordici netti sul percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off. Ad imporsi è stato il tedesco Daniel Deusser su Calisto Blue, che ha completato ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Verona 2018 : nella terza giornata si impone Leopold van Asten. Ottavo Gabriele Grassi : L’Equitazione mondiale è sbarcata in Italia: Verona sta ospitando Fieracavalli 2018 ed in questo contesto si va ad inserire la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli che domani vedrà l’evento clou. Oggi si è svolta la seconda gara che fa da antipasto alla competizione che assegnerà punti per la Coppa del Mondo di salto ostacoli. Ad imporsi è stato l’olandese Leopold van Asten su VDL Groep Beauty, che ha completato il ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Verona 2018 : nella seconda giornata si impone Peder Fredricson. Settimo Alberto Zorzi : L’Equitazione mondiale è sbarcata in Italia: Verona sta ospitando Fieracavalli 2018 ed in questo contesto si va ad inserire la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli che domenica vedrà l’evento clou. Oggi si è svolta la prima gara che fa da antipasto alla competizione che domenica assegnerà punti per la Coppa del Mondo di salto ostacoli. Ad imporsi è stato lo svedese Peder Fredricson su H&M Christian K, che ha completato il ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Verona 2018 : nella prima giornata si impone Andres Penalosa : L’Equitazione sbarca in Italia: Verona sta ospitando Fieracavalli 2018 ed in questo contesto si va ad inserire la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli che domenica vedrà l’evento clou. Oggi si sono svolte le gare di tre categorie di cui elenchiamo di seguito i risultati finali. nella categoria 115 Premio Tharros la vittoria è andata a Valentina Manganiello su Leda del Terriccio (percorso netto in 51″01), davanti a Martina ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping 2018-2019 : ad Helsinki Luca Maria Moneta chiude nono ed è terzo nella generale! : Buone notizie per l’Italia del salto ostacoli dell’Equitazione: nella tappa finlandese di Helsinki Luca Maria Moneta chiude nono e grazie agli otto punti conquistati sale in terza posizione in classifica generale. L’altro azzurro in gara, Micheal Cristofoletti, chiude 16°, guadagna due punti ed ora è nono in graduatoria. Nel percorso base fanno registrare il netto ben dieci binomi tra i quali c’è Luca Maria Moneta su ...

Equitazione - FEI Nations Cup Boekelo 2018 : nel Completo Italia al quinto posto - vittoria tedesca : quinto posto per l’Italia nell’ultima tappa della Nations Cup di Completo, disputata in Olanda. A Boekelo il team azzurro di Cincinnati, Panizzon e Riva, non aveva la possibilità di scartare il peggior risultato, mancando il quarto elemento, ma gli Italiani hanno comunque rimontato dall’ottavo al quinto posto. La squadra Italiana ha ottenuto i seguenti risultati: vittoria Panizzon su Super Cillious ha chiuso 13ma con 38.40, ...

Equitazione - FEI World Cup Oslo 2018 : quarta piazza per Luca Moneta. Vittoria dello svedese Douglas Lindelöw : Sono stati tre i cavalieri azzurri impegnati nel barrage del Gran Premio della prima tappa della Fei World Cup di Oslo in Norvegia. Luca Moneta, in sella a Connery, Michael Cristofoletti e Belony e il caporal maggiore Alberto Zorzi su Contanga si sono esibiti nella prova del salto ad ostacoli ottenendo dei buoni piazzamenti. Il migliore è stato Moneta che ha concluso la sua prova con il crono di 73″23 (percorso netto) in quarta posizione a ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Italia quarta a Barcellona. Primo il Belgio davanti a Francia ed Irlanda : Italia quarta nella finale della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli, disputata a Barcellona: gli azzurri chiudono con le stesse penalità (16) di Francia, Irlanda ed Olanda, ma nella corsa al secondo posto sono alle spalle di transalpini ed irlandesi nel computo del tempo totale. Primo il Belgio con 12 penalità. I belgi si impongono con 12 penalità, tutte a carico di Jos Verlooy, mentre fanno percorso netto Niels Bruynseels e Nicola ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Italia superba a Barcellona! Azzurri al comando insieme all’Austria. Ed ora si sogna… : Italia fantastica nella prima giornata della finale della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli, in programma a Barcellona tra venerdì 5 e sabato 7 ottobre. Gli Azzurri hanno disputato una prestazione sublime al cospetto del gotha mondiale della disciplina, chiudendo la prima prova in testa alla classifica con una sola penalità al pari soltanto dell’Austria. Spettacolare la prestazione di Luca Marziani, che in sella a Tokyo du Soleil ha ...

Equitazione - Finale FEI Nations Cup 2018 : l’Italia si affida a De Luca per riscattare la delusione di Tryon : riscattare Tryon e imporsi su un palcoscenico da brividi. L’Italia affronterà la Finale della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli da ripescata, dopo aver fallito la qualificazione durante la prima divisione europea. Ma il pronostico è aperto a qualsiasi risultato e i margini per far bene dopo la delusione dei Mondiali 2018 ci sono tutti. A Barcellona tra venerdì 5 e domenica 7 ottobre tutti gli occhi saranno puntati sulle 16 nazioni che ...

Equitazione - FEI Nations Cup completo 2018 : Gran Bretagna in trionfo a Waregem! Ottavo posto per l’Italia : Gran Bretagna in trionfo a Waregem, in Belgio, dove è andata in scena la sesta tappa della FEI Nations Cup 2018 di completo. Sarah Bullimore su Valentino V, Flora Harris su Amazing, Camilia Dumas su Artistiek e Will Furlong su Collien P 2 hanno prevalso grazie ad una prova superba nel cross country (per l’occasione ultima specialità della competizione), che ha consentito ai britannici di piazzare il sorpasso ai danni della Francia, ...

Equitazione salto ostacoli - FEI Nations Cup 2018 : l’Italia parteciperà alla finale! Azzurri ripescati : L’Italia parteciperà alla Finale della FEI Nations Cup che si disputerà al Real Polo Club di Barcellona (Spagna) dal 5 al 7 ottobre. La nostra Nazionale di salto ostacoli era originariamente stata esclusa dall’atto conclusivo della competizione internazionale nonostante un bel quarto posto a Falsterbo e un secondo posto a Dublino ma le divisioni di Asia/Australasia e Sud America non sono riuscite a colmare i posti a disposizione e ...