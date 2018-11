Epidemia di Ebola in Congo | si aggrava il bilancio | 180 morti

Ebola : l’Epidemia in Congo è “molto preoccupante” ma non è “un’emergenza internazionale” : L’epidemia di Ebola che si sta registrando in Repubblica Democratica del Congo, è “molto preoccupante“, ma “per il momento” non rappresenta una “emergenza di portata internazionale“: lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della Sanità. Il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS ha reso noto che il virus ha provocato finora 139 morti (dal mese di agosto) e che oltre ...

Epidemia di Ebola in Congo : membro di missione ONU colpito dal virus : Un membro della missione ONU presente in Repubblica Democratica del Congo (Monusco) è stato colpito dal virus dell’Ebola: lo ha reso noto il Ministro della Sanità di Kinshasa. Il contagio sarebbe avvenuto a Beni, nell’est del Paese, dove si registra una recrudescenza dell’Epidemia. In totale nel Paese sono stati segnalati 205 casi (170 confermati e 35 probabili) e 130 morti. L'articolo Epidemia di Ebola in Congo: membro di ...

Ebola - Epidemia in Congo : i casi salgono a 200 - le vittime sono 125 : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto oggi che l’epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo ha causato 125 morti, mentre il numero di casi è salito a 200. “Questa notte i casi di Ebola nel Nord-Kivu sono saliti a 200, di cui 165 confermati e 35 probabili“, ha spoegato il portavoce dell’Oms Tarik Jasarevic. La risposta all’epidemia di virus Ebola è complicata dai problemi di ...

Ebola - OMS : l’Epidemia in Congo si allarga - basso rischio per l’Europa : Il bollettino medico del ministero della Salute del Congo ha rilevato che l’epidemia di Ebola nel Paese continua ad espandersi a causa della difficoltà nel raggiungere i pazienti con vaccini e trattamenti. Finora si sono registrati 177 casi e 113 morti. Nei giorni scorsi l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso preoccupazione per una possibile espansione del virus in Burundi, Uganda, Rwanda e Sud Sudan: nonostante sia ...

Ebola in Congo - Unicef : 43 sopravvissuti dallo scoppio dell’Epidemia : I sopravvissuti al virus Ebola stanno collaborando assieme all’Unicef per aiutare a prevenire ulteriori trasmissioni di questa malattia mortale nella Repubblica Democratica del Congo orientale: l’Agenzia ONU ha riportato che stanno condividendo le loro storie nelle comunità colpite durante eventi pubblici e via radio. dallo scoppio dell’epidemia ad agosto sono sopravvissute al virus dell’Ebola 43 persone. “I sopravvissuti sono la ...

Epidemia di Ebola in Congo - OMS : rischio di diffusione all’estero “molto alto” : Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio che l’Epidemia di virus Ebola si diffonda fuori dai confini del Congo è “molto alto” dopo la scoperta di 2 casi vicino al confine con l’Uganda. Per l’OMS lo scoppio della febbre emorragica nella parte nord-orientale del Paese è più preoccupante del precedente focolaio del nordovest: è più difficile da contenere a causa di una popolazione fitta e della ...

In Congo l’Epidemia di ebola sta peggiorando per gli attacchi di un gruppo ribelle : Nel nord del paese c'è il rischio di una rapida diffusione del virus, anche per la riluttanza della popolazione a farsi vaccinare The post In Congo l’epidemia di ebola sta peggiorando per gli attacchi di un gruppo ribelle appeared first on Il Post.

Epidemia di Ebola in Congo - OMS : potrebbe “peggiorare rapidamente” : Secondo Peter Salama, direttore per le emergenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo rischia di “peggiorare rapidamente” a causa dei continui attacchi di gruppi armati, della resistenza delle comunità e della diffusione geografica della malattia. “Siamo estremamente preoccupati per il fatto che diversi fattori potrebbero aggiungersi nelle prossime ...

Congo - 155 bambini orfani o non accompagnati dopo Epidemia Ebola - : A dirlo è l'Unicef che nel conteggio ha compreso chi ha perso uno o entrambi i genitori o le persone che se ne prendevano cura e anche coloro che sono rimasti soli mentre i loro parenti si trovano in ...

Epidemia di Ebola in Congo - Unicef : 155 bambini rimasti orfani : L’Unicef ha reso noto che finora sono 155 i bambini rimasti orfani o non accompagnati in seguito all’Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo orientale. I bambini che hanno perso un genitore a causa del virus sono a rischio di stigmatizzazione, isolamento o abbandono, in aggiunta all’esperienza di aver perso una persona amata o una persona che si prende cura di loro: ”La perdita di un genitore o di una ...

Ebola : l’Epidemia si diffonde in Congo - almeno 88 morti : Nella Repubblica democratica del Congo è in aumento il bilancio delle vittime della nuova epidemia di Ebola: sono ormai 88, secondo quanto reso noto dal Ministero della Sanità. Il virus si è diffuso nella città di Butembo, dove risiedono un milione di persone: i primi casi confermato nella località sono una donna e un membro dello staff medico che la curava. La donna è deceduta oggi dopo essere scappata dalla vicina Beni e aver “rifiutato ...

Ebola : rallenta l’Epidemia in Congo - ma la vigilanza resta alta : Prosegue ma rallenta l’epidemia di Ebola in Congo: si registra un cauto ottimismo sulla possibile fine, anche se la guardia rimane alta. La situazione viene seguita da vicino dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha censito finora 120 casi e 80 vittime in un mese. “Il trend nei casi suggerisce che le misure di controllo stanno funzionando: il tasso di follow up dei contatti a rischio è migliorato notevolmente, la ...

Repubblica Democratica del Congo - 77 i morti per Epidemia di ebola : E' salito a 77 il numero delle vittime della nuova epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo: lo hanno reso noto fonti del Ministero della Sanità del Paese africano. In totale, i casi ...