Empoli | Andreazzoli | ' Una legnata che ci servirà | sul secondo gol abbiamo dato una mano

Napoli-Empoli - Andreazzoli : “Mi mancavano i complimenti di Ancelotti” : Napoli-Empoli, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato della sconfitta contro il Napoli: “Mi mancavano i complimenti di Ancelotti, rispetto a quelli avuti fino ad oggi. Lo ringrazio, non avevo dubbi che analizzasse bene la partita”. Napoli-Empoli, Andreazzoli: “Per la prestazione fatta 5 gol subiti […] L'articolo ...

Empoli - Andreazzoli : “i giovani si sveglino” : “Chiediamo a chi ha più esperienza di trasferire le conoscenze e di partecipare, ma anche ai più giovani di darsi una svegliata. E’ ora di pensare che non c’è più tempo di fare stupidaggini e non essere superficiali”. Così l’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli suona la carica per i suo giocatori in vista della partita col Napoli. “Abbiamo consapevolezza di quello che facciamo ma al tempo ...

Empoli - Andreazzoli : 'Napoli più imprevedibile della Juventus' : Empoli - Dopo aver fatto soffrire la Juventus capolista ed essere stato rimontato al ' Castellani ' da un Cristiano Ronaldo in giornata di grazia, l'Empoli di Aurelio Andreazzoli fa visita al Napoli ...

Empoli - Andreazzoli : 'Col Napoli più dura che con la Juventus' : Empoli - Continua il ciclo terribile dell' Empoli che, dopo fatto soffrire la Juventus capolista ed essere stato rimontato al ' Castellani ' da un Cristiano Ronaldo in giornata di grazia, fa visita al ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Rigore? Non voglio commentare» : Empoli - Aurelio Andreazzoli è deluso dopo la sconfitta con la Juve . Il suo Empoli, però, ha offerto la prestazione per l'ennesima volta: " C'è delusione stasera, perchè dopo tanto sacrificio i ...

Empoli-Juventus - i 22 convocati di Andreazzoli : due gli assenti : Sono ventidue i giocatori convocati dal tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli per la partita di domani alle ore 18 allo stadio Castellani contro la Juventus, partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Tra i calciatori chiamati vi sono diversi giovani in attacco, data l’indisponibilità di Levan Mchedlidze e Rodriguez. In difesa però […] L'articolo Empoli-Juventus, i 22 convocati di Andreazzoli: due gli ...

Empoli - Juventus probabili formazioni : rebus portieri per Allegri e Andreazzoli : Empoli-Juventus si gioca sabato alle 18 al Castellani. La capolista affronta in trasferta la terz'ultima della classe. I padroni di casa hanno vinto una sola gara in questa Serie A alla prima giornata, collezionando nelle successive otto uscite tre pareggi e cinque sconfitte con 13 gol subiti e 8 fatti. La sensazione è che i ragazzi di Andreazzoli dovranno compiere un vero e proprio miracolo sportivo per bloccare i bianconeri che con la vittoria ...

Empoli - Juventus probabili formazioni : rebus portieri per Allegri e Andreazzoli : Empoli-Juventus si gioca sabato alle 18 al Castellani. La capolista affronta in trasferta la terz'ultima della classe. I padroni di casa hanno vinto una sola gara in questa serie A alla prima giornata, collezionando nelle successive otto uscite tre pareggi e cinque sconfitte con 13 gol subiti e 8 fatti. La sensazione è che i ragazzi di Andreazzoli dovranno compiere un vero e proprio miracolo sportivo per bloccare i bianconeri che con la vittoria ...

Empoli - Andreazzoli : “a Frosinone cercando punti” : Più scontro diretto di così è difficile cercare un’altra partita. In questo modo si presenta la gara di Frosinone per l’Empoli. “I punti valgono di più – dice il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli – Inutile fare valutazioni diverse. Contro le avversarie dirette vincere conta tanto, perdendo col Parma abbiamo avvantaggiato una rivale e questo è un dato di fatto”. L’Empoli dovrà essere più ...

Empoli-Roma - le formazioni ufficiali : Di Fra si affida a Dzeko - Andreazzoli a Caputo : Empoli-Roma: LE formazioni – Sfida il suo passato Aurelio Andreazzoli. Per la prima volta in carriera l’ex allenatore giallorosso, che guidò la prima squadra nella seconda parte della stagione 2012/’13, affronterà il club in cui ha lasciato molti amici e ricordi. Della sua gestione si ricorda la vittoria sulla Juventus di Conte, quando all’Olimpico una […] L'articolo Empoli-Roma, le formazioni ufficiali: Di Fra si ...

Empoli - Andreazzoli : “con la Roma sarà una partita diversa” : Aurelio Andreazzoli sfida per la prima volta, da allenatore in gare ufficiali, la Roma, di cui è stato è stato a lungo un punto fermo dello staff: dal 2005 al 2017 da collaboratore tecnico, nel 2013 è stato l’allenatore della prima squadra da febbraio a giugno, nel 2016 viceallenatore da gennaio a giugno. “Non può essere una partita come le altre – ha spiegato l’attuale guida dell’Empoli -, anche se in campo ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «La Roma periodo importante per me - cercheremo di darle fastidio» : Empoli - "La preparazione in settimana è stata come le altre, ma la Roma rappresenta un periodo importantissimo della mia vita - esordisce così il tecnico dell' Empoli Aurelio Andreazzoli , nella ...

Empoli-Roma - Andreazzoli ritrova i giallorossi al Castellani : Aurelio Andreazzoli ritrova la Roma. Questa volta però, dopo 11 anni nelle fila giallorosse, lo farà da avversario. Quella di sabato sera allo stadio Castellani sarà una sfida dal sapore particolare ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «E' un periodo sfortunato - meritiamo di più» : La Cronaca Classifica Serie A Tutto sull'Empoli Serie A Empoli Andreazzoli parma Tutte le notizie di Empoli Per approfondire