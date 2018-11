Emma | in arrivo il nuovo progetto “Essere qui Boom Edition”

Emma : novità in arrivo il 2 novembre! : Can't wait <3 The post Emma: novità in arrivo il 2 novembre! appeared first on News Mtv Italia.

Nuovo singolo di Emma in arrivo il 2 novembre? I primi indizi sui social : Dopo l’album “Essere qui” e il tour primaverile in cui ha presentato al pubblico i nuovi brani live e i singoli dei precedenti album rivisitati, Emma è sparita un po’ dalle scene senza sparire mai davvero. È sempre stata presente sui suoi social, pubblicando e condividendo parte della sua vita e non solo. Qualcosa bolliva in pentola da tempo, ma non sono mai arrivate certezze a parte qualche post che potesse lasciare intendere qualcosa su un ...

Emma è tornata in studio di registrazione : nuove canzoni in arrivo! : "Ho nuove cose da dire" cit