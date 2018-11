Emanuela Orlandi e le ossa in Vaticano Spunta una terza donna scomparsa

Emanuela Orlandi - ossa ritrovate compatibili con un'adolescente. E spunta una pista alternativa : Mentre si attendono gli esami del Dna, c'è un'altra ipotesi al vaglio: i resti potrebbero appartenere al cadavere della moglie del custode scomparsa in circostanze finora mai chiarite negli anni Sessanta.Continua a leggere

Emanuela Orlandi - ancora indizi per una tragica vicenda ancora irrisolta : Il caso Emanuela Orlandi ancora una volta, forse, non potrà dirsi chiuso. Sono state trovate delle ossa, che sembrano poter essere appartenenti a corpi di genere femminile e di un’epoca compatibile con la data di sparizione di Emanuela Orlandi, ma anche di un’altra ragazza, Mirella Gregori. Entrambe scomparvero nel 1983 nella Capitale e delle quali, si persero le tracce. Durante alcuni lavori che si stanno compiendo ...

Emanuela Orlandi - da lunedì analisi sulle ossa. Tutte le ipotesi in campo : Sono deteriorati i resti ritrovati sotto un pavimento nella casa del custode della Nunziatura Apostolica a Roma che, in questi giorni, hanno fatto riaccendere le luci sul caso di Emanuela Orlandi . ...

Lo strazio della mamma di Emanuela Orlandi : “Vorrei solo un corpo su cui piangere” : La mamma di Emanuela Orlandi dopo il rinvenimento di ossa nella Nunziatura apostolica: "Ormai è troppo tardi, dovevano cercarla dall'inizio". Tra una decina di giorni i risultati degli esami sui resti, tra cui il test del Dna.Continua a leggere

Emanuela Orlandi - storia di segreti e depistaggi. Le ipotesi degli inquirenti : «Viva apprensione ha destato in Vaticano la scomparsa di una ragazza di 15 anni, Emanuela Orlandi , figlia di un messo della Prefettura pontificia, della quale non si hanno più notizie da due giorni». ...

Emanuela Orlandi - spiragli di luce : Il mistero è destinato a restare tale ancora per qualche giorno, e il fantasma di due casi inquietanti che accompagna la cronaca italiana da decenni continuerà ad aleggiare, ma stavolta nella stessa segnalazione partita dalla Gendarmeria vaticana alle autorità italiane che si sono occupate della sparizione di Emanuela ...

Ossa Nunziatura - la mamma di Emanuela Orlandi : vorrei un corpo su cui piangere : "Ho pensato al fatto che c'è gente che ha fatto una cosa bruttissima a tutti noi. Emanuela da quel giorno non la abbiamo più vista. In questi anni siamo stati sostenuti da una grande fede. Spero che ...

La battaglia di Maria Orlandi - madre di Emanuela : "Perdono chi ha fatto male a mia figlia Emanuela. Chi sa qualcosa ci aiuti" : "Ho pensato al fatto che c'è gente che ha fatto una cosa bruttissima a tutti noi. Emanuela da quel giorno non la abbiamo più vista. In questi anni siamo stati sostenuti da una grande fede. Spero che un giorno si possa far tornare il suo corpo a casa. Spero che chi sa qualcosa ascolti, ci aiuti". Lo dice Maria Orlandi, mamma di Emanuela, intervistata dal Messaggero, dopo il ritrovamento di ossa - su cui sono in corso accertamenti - ...

[Il commento] La febbre delle chiacchiere su Emanuela Orlandi e il dito puntato contro il Vaticano : E questo vale anche per fatti di cronaca. Il principio di Archimede, datemi un punto di appoggio e solleverò il mondo, si applica anche al caso di Emanuela: manca il punto di appoggio per partire su ...

Emanuela Orlandi - il fratello : "Ho visto tre Papi - tutti sapevano" : Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ha la sensazione che siamo alla svolta? «Mi piacerebbe dirlo, ma dopo tante docce fredde resto prudente. Troppe disillusioni. Certo, ogni novità la reputo ...

Emanuela Orlandi - ecco come si estrae il Dna nelle ossa : Quando vengono trovati dei reperti ossei , come quelli ritrovati nella Nunziatura apostolica di via Po 27 a Roma, per identificare la persona è necessario estrapolare il Dna e poi compararlo. Ma non è ...

Emanuela Orlandi - come la Scientifica analizza le ossa : Roma, 31 ott., askanews, - Quando vengono trovati dei reperti ossei, come quelli ritrovati nella Nunziatura apostolica di via Po 27 a Roma, per identificare la persona è necessario estrapolare il Dna ...