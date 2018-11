Elon Musk | Il pick up di Tesla sarà alla Blade Runner

Elon Musk ce l'ha fatta. Tesla chiude il bilancio in utile : Elon Musk , questa volta, ha rispettato le promesse. Quando, ad agosto, aveva confermato che il terzo trimestre di Tesla sarebbe stato in utile, in pochi gli avevano creduto. Invece ce l'ha fatta. La ...

Secondo Elon Musk "Twitter è il Dark Souls dei social media" : A quanto pare, anche Elon Musk si è deciso ad utilizzare Dark Souls come metro di comparazione, ma questa volta il CEO di Tesla e Space X non sta parlando di un videogioco particolarmente difficile da portare a termine, ma parla bensì di un social network.Come riporta Dualshockers infatti, Elon Musk ha comparato Twitter e Dark Souls: "Twitter è il Dark Souls dei social media" afferma il celebre imprenditore, e aggiunge "Reddit è Bloodborne. ...

Il super tunnel di Elon Musk sarà inaugurato a Los Angeles il 10 dicembre : Loop, il primo tunnel di test di The Boring Company, sarà inaugurato il 10 dicembre prossimo a Los Angeles. Non è un tunnel della metropolitana, ma una “galleria” sotterranea per il transito ad alta velocità che promette di trasportare un veicolo a velocità fino a 250 chilometri all’ora, aggirando così l’intenso traffico della metropoli californiana. Per chi non la conoscesse, The Boring Company è un’azienda di Elon ...

Elon Musk compra Fortnite e lo cancella? "Devo salvare questi ragazzi dalla verginità eterna" : Nel caso in cui siate tra coloro che odiano a morte Fortnite e il fenomeno dei battle royale abbiamo delle brutte notizie per voi: anche in questo caso le news riguardanti la cancellazione del gioco targato Epic Games sono assolutamente dei fake.Come riportato da VG247.com, nelle scorse ore si è diffuso una sorta di rumor causato nientepopodimeno che da Elon Musk, il noto imprenditore che in questo particolare caso ha twittato una fake news a ...

Elon Musk compra Fortnite e lo chiude? La divertente risposta di Epic Games : A quanto pare Elon Musk non è troppo impegnato a dirigere Tesla, SpaceX e The Boring Company, ora ha qualche parola divertente anche per Fortnite. Il suo account Twitter, che ricordiamo essere seguito da ben 22 milioni di persone, è sempre fonte di ilarità che certe volte può danneggiare le sue o altre società. Il miliardario statunitense ha recentemente retwittato un'immagine tratta da un articolo di QZ che recita "Elon Musk compra Fortnite ...

Elon Musk vuole davvero lanciare la tequila di Tesla : Dal pesce d’aprile agli scaffali dei supermercati il passo potrebbe essere breve. Soprattutto se hai l’estro, le abilità e il conto in banca di Elon Musk. Il Ceo di Tesla Motors, attraverso il proprio profilo Twitter, ha reso pubblica quella che potrebbe diventare l’etichetta della Teslaquila: una bottiglia brandizzata di tequila, come si può intuire dal nome, già citata in modo (apparentemente) ironico in un tweet del 1° ...

Elon Musk vuole costruire Jeeg Robot e Daitarn 3 : Dopo il lanciafiamme e la fabbrica di caramelle, Elon Musk ne ha una nuova. A quanto pare, il visionario (alle volte troppo) imprenditore di Tesla, SpaceX ed Hyperloop – adesso vuole costruire Jeeg Robot, Daitarn 3, Gundam, Goldrake, Mazinga Z o uno dei tanti mecha, i super-Robot che popolano manga e anime giapponesi e che hanno costruito parte dell’immaginario dei Millennials da giovanissimi. L’ha fatto con un tweet che ha sollevato un ...

Elon Musk - l’ultima trovata del Divino : produrrà tequila. Anzi - Teslaquila : Tra presunti boicottaggi, conti in rosso e problemi con la Securities and Exchange Commission, che non lo vuole alla presidenza della sua azienda, Elon Musk non si perde di certo d’animo. E, in attesa del 2023, anno in cui porterà il primo uomo “pagante” sulla Luna – Anzi nove, un miliardario e otto artisti –, si dedicherà alla produzione di tequila. Lo scorso 8 ottobre, infatti, il vulcanico sudafricano si è lanciato in una ...

Elon Musk sfida la Sec : il titolo Tesla in profondo rosso a Wall Street : Elon Musk torna a twittare e all'orizzonte si profilano nuovi guai per Tesla. A meno di una settimana dall'accordo con la Sec , l'autorità che vigila sulla Borsa Usa, per le accuse di frode, il ...

Elon Musk sfida la SEC e l'accusa di fare gli interessi degli speculatori : E' ancora guerra aperta fra il fondatore di Tesla , Elon Musk, e la SEC , l'organo di vigilanza dei mercati azionari d'oltreoceano, una sorta di Consob americana. Il numero uno dell'azienda che ...

Elon Musk ha preso in giro l’ente che vigila sulla borsa statunitense - che pochi giorni fa lo aveva multato : Il fondatore e CEO di Tesla Elon Musk ha preso in giro la SEC, l’ente che vigila sulla borsa statunitense, che pochi giorni fa lo aveva multato e costretto a lasciare per tre anni il posto di presidente di Tesla. The post Elon Musk ha preso in giro l’ente che vigila sulla borsa statunitense, che pochi giorni fa lo aveva multato appeared first on Il Post.

Tesla : Elon Musk darà le dimissioni da presidente : Arriva il patteggiamento tra Elon Musk e la Sec Securities and Exchange Commission, che nella giornata di venerdì 28 settembre aveva intentato un'azione legale contro il presidente di Tesla per via del tweet pubblicato da Musk il 7 agosto scorso. Secondo l'accordo raggiunto tra Musk e la Sec, il fondatore di Tesla dovra' pagare una multa da 20 milioni di dollari, e altri 20 saranno pagati dalla societa' per una somma totale di 40 milioni di ...

Elon Musk non può più essere il presidente del consiglio di amministrazione di Tesla Motors : Dopo i tumulti che hanno seguito il tweet di Elon Musk, in cui dichiarava di voler privatizzare Tesla, i titoli di borsa sono schizzati, aumentando la loro quotazione all’11%. Am considering taking Tesla private at leggi di più...

Elon Musk costretto a lasciare la Presidenza di Tesla : Elon Musk e Tesla dovranno anche magari una maxi-multa da 20 milioni di dollari a testa Alla fine Elon Musk ha ceduto, raggiungendo un accordo con la SEC, l’organo di vigilanza dei mercati finanziari statunitensi, chiudendo in questo modo la causa legale avviata dalla commissione giovedì scorso e scaturiti a causa di alcuni suoi Tweet relativi ad una possibile privatizzazione della Tesla. L’accordo prevede che Musk lasci la ...