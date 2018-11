Egitto | attacco contro autobus di cristiani | almeno sette morti L' Isis rivendica

Almeno 7 persone sono state uccise in un attacco contro cristiani copti a sud del Cairo - in Egitto : La chiesta copta egiziana ha detto che uomini armati hanno sparato contro un autobus che stava trasportando diversi cristiani a sud del Cairo, la capitale dell’Egitto: nell’attacco sono state uccise Almeno sette persone. BREAKING: Egypt's coptic Church says gunmen opened The post Almeno 7 persone sono state uccise in un attacco contro cristiani copti a sud del Cairo, in Egitto appeared first on Il Post.