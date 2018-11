Economia italiana | comincia il tour de force per la Legge di Bilancio

Conte : governo e fondamentali Economia italiana sono solidi : Lo afferma il premier Giuseppe Conte, aggiungendo: La tenuta del governo è solida come i fondamentali della nostra economia. Tutelare la stabilità finanziaria è una priorità di questo governo".

Le reazioni politiche ai dati che fotografano la frenata dell'Economia italiana : Ancora più duro su Twitter il segretario del Pd , Maurizio Martina: 'L'economia italiana si blocca dopo la ripresa di questi anni. Le scelte folli di questo governo ci stanno riportando indietro ...

L'Economia italiana frena - dice l'Istat - - Conte : tutto previsto : Roma, 30 ott., askanews, - 'E' uno stop congiunturale, l'avevamo previsto. Proprio per questo abbiamo deciso di fare una manovra espansiva, l'Italia non può andare in recessione, dobbiamo invertire la ...

L’Economia italiana si ferma dopo 3 anni : Pil bloccato e crescita stagnante : L'economia italiana si blocca dopo tre anni di crescita. Il Pil del terzo trimestre del 2018 è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente e il tasso tendenziale di crescita è pari allo 0,8%. Per quanto riguarda la variazione acquisita nel 2018 la stima è del +1%. La variazione è data da un aumento del valore nel comparto dell'agricoltura e delle pesca affiancata da una diminuzione in quello dell'industria.Continua a leggere

Frena l'Economia italiana - Istat - : Roma, 30 ott., askanews, - Frena l'economia italiana nel terzo trimestre dell'anno. L'Istat infatti stima che il Pil del terzo trimestre, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto invariato rispetto al ...

Ue-Italia : ministro Economia Tria - l'Europa trarrà profitto dalla strategia italiana : Parigi, 25 ott 22:00 - , Agenzia Nova, - Sono certo che l'Europa "trarrà profitto" dalla strategia italiana. Lo ha detto i ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a Parigi, nel corso... , Res,

Conte a Mosca - da Putin incassa aperta fiducia su Economia italiana : ... al Cremlino, ben sapendo che la sua visita si staglia sullo sfondo delle polemiche tra Roma e Bruxelles e della bocciatura alla manovra, con conseguenti preoccupazioni sull'economia italiana. '...

Conte a Mosca - da Putin incassa aperta fiducia su Economia italiana : Nel corso del confronto il presidente Conte ha avuto modo di ribadire il ruolo dell'Italia e dell'economia italiana in Russia. Storia, cultura, ovviamente, ma soprattutto consolidati rapporti ...

Salvini accusa i "burocrati" Ue : euro "Attacco all'Economia italiana" : 'È un attacco all'economia italiana' . Matteo Salvini si scaglia contro i vertici di Bruxelles che ieri hano bocciato la manovra economica presentata dall'Italia la scorsa settimana. 'Noi non solo non cambiamo la ...

Manovra - Salvini : 'Dall'Ue un attacco all'Economia italiana' | Berlino : 'Noi sosteniamo il lavoro della Commissione' : ... questi sono importanti presupposti per quello che vogliamo tutti, e cioè un sviluppo positivo e sostenibile dell'economia per i cittadini", ha aggiunto.

Conte è convinto che l'Economia italiana sia solida : "Siate sicuri che i fondamenti della nostra economia sono forti soldi e il governo farà la sua parte" per aiutare le imprese a crescere, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla platea delle imprese italiane presenti, a Mosca, alla Fiera del settore calzature e pelletteria Obuv. "Siamo una grande squadra, il governo, gli imprenditori, le istituzioni, dobbiamo fare sistema", ha proseguito. ...

Salvini - Ue contro Economia italiana : ANSA, - ROMA, 24 OTT - "Noi siamo qua per migliorare la vita degli italiani, mi sembra un attacco pregiudiziale, la contestazione principale è che non bisogna toccare la legge Fornero che è nel ...

