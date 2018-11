È successo in TV - 2 novembre 2008 | Giulio Andreotti e il malore choc a Questa domenica

È successo in TV - 1° novembre 2006 : nasce Rai Yoyo - la finestra per l'infanzia : E' il 1° novembre 2006 quando Rai Yoyo vede la luce (allora chiamata RaiSat Yoyo poiché in esclusiva su Sky). L'arrivo avviene dopo la chiusura di RaiSat Ragazzi che si divide in due nuovi progetti, confezionati con grande attenzione e interesse verso i linguaggi più moderni e innovativi.Dopo aver collaborato non solo con alcune notevoli istituzioni culturali italiane come il Piccolo Teatro di Milano e il Laboratorio Teatrale Integrato ...