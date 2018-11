È morta a 7 anni per fame la bambina yemenita diventata un ' simbolo' del New York Times

Yemen - è morta di fame Amal : la bambina di 7 anni simbolo della guerra - : La foto della bimba, ridotta a pelle e ossa, era stata pubblicata dal New York Times per cercare di rompere il silenzio sul conflitto. La piccola era stata dimessa dall'ospedale perché il letto ...

La piccola Amal Hussain morta per fame a sette anni in un campo profughi : E' morta di fame in un campo profughi ieri Amal Hussain, la bambina yemenita di sette anni denutrita, la cui fotografia pubblicata sul New York Times il 26 ottobre scorso, in un reportage intitolato "La Tragedia della guerra saudita", è diventata il simbolo della guerra di cui nessuno parla in Occidente e della crisi umanitaria in cui è precipitato il paese.--La notizia della morte è stata data al New York Times dalla famiglia. "Il mio cuore è ...

Mandy Blank trovata morta in casa : la trainer delle star aveva 42 anni - : Campionessa di bodybuilding e preparatrice atletica di celebrità di Hollywood è stata trovata senza vita nella vasca da bagno della sua casa di Los Angeles. Le autorità escludono l'ipotesi di un ...

Angela - volontaria da 30 anni - è morta in un incidente dopo aver soccorso una bambina : Faceva la volontaria per salvare altre vite, ma proprio dopo aver soccorso una bambina in difficoltà con i colleghi è morta in un tremendo incidente stradale. Angela Bozzia, 54 anni di cui 30 passati come volontaria nella Pubblica Assistenza di Borgotaro-Albareto non c’è più. Ha perso la vita a seguito di uno schianto terribile avvenuto poco prima dell’alba, intorno alle 5,30 di martedì 30 ottobre 2018, avvenuto in via Emilia Ovest a ...

La storia di Alivia - la bambina americana di nove anni morta per proteggere i fratellini : "Alivia era come una mamma chioccia per loro" dice Elgein Ingle parlando alla CBS dei suoi tre nipoti. A Rochester, in Indiana negli Stati Uniti, tre bambini hanno perso la vita in un incidente stradale, investiti da Alyssa Shepherd di 24 anni che guidava un Pick up. La donna ha sorpassato uno scuolabus che sostava alla fermata senza accorgersi dei tre scolari che erano scesi. Alivia aveva 9 anni e i suoi fratellini Xzavier e Mason, gemelli, 6. ...

Adele De Vincenzi - morta a 16 anni dopo aver assunto MDMA. Fu omicidio - condannato l’amico : dopo essere stato assolto in primo grado Gabriele Rigotti, amico di Adele De Vincenzi, è stato condannato in appello per omicidio colposo e detenzione di sostanze stupefacenti.--Colpo di scena al processo sulla morte di Adele De Vincenzi, la ragazza di 16 anni morta il 29 luglio 2017 all'ospedale Galliera dopo aver assunto con gli amici metanfetamine alcune ore prima. Gabriele Rigotti, il ventenne di Sestri Levante che il 5 febbraio scorso era ...

Vittorio Feltri commosso : Mia moglie è morta di parto a 24 anni : sognavo che inseguiva la mia auto e io non riuscivo a fermarmi : Vittorio Feltri, direttore del quotidiano Libero, si è confessato nel corso della trasmissione Le Parole della Settimana, condotta da Massimo Gramellini e andata in onda sabato 27 ottobre su Rai 3.Nel corso della puntata, il giornalista ha raccontato il dolore per la perdita della prima moglie moglie, madre delle figlie Saba e Laura. Feltri non ha saputo nascondere la commozione quando ha raccontato della nascita delle gemelle: "Ho capito subito ...

Auto nel canale a Casalino : Giorgia Bianco morta a 19 anni : In un drammatico incidente nella notte tra sabato e domenica a Casalino è morta Giorgia Bianco di 19 anni. L’impatto

