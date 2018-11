: - NadiaToffa : - Cyber_Feed : • Cyber News • #Donna uccisa da un fulmine in Sardegna - albertmistral : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, donna uccisa da un fulmine in Sardegna #Maltempo -

Colpita da unche l'hamentre stava passeggiando in un percorso naturalistico. La tragedia è avvenuta a Carloforte, in. Vittima unadi 61 anni, di nazionalità tedesca, che stava compiendo un' escursione con il marito malgrado sulla zona si stesse abbattendo un forte temporale. Immediata la richiesta di soccorsi e l' arrivo sul posto del 118e dei carabinieri, ma per lanon c'è stato nulla da fare.(Di venerdì 2 novembre 2018)