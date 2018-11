Dl Sicurezza | al Senato la stretta su immigrazione | occupazioni e blocchi stradali

Dl Sicurezza - ok da Commissione del Senato. Ipotesi fiducia : La Commissione affari costituzionali del Senato ha licenziato il dl sicurezza , che lunedì sarà dunque in Aula. Pd e LeU hanno abbandonato per protesta i lavori, mentre Forza Italia si è astenuta ...

Dl Sicurezza - opposizioni : Senato ostaggio della maggioranza : Roma, 31 ott., askanews, - 'Il Parlamento è ostaggio dei fallimenti della maggioranza Lega-M5s. La commissione Bilancio del Senato non riesce ad esprimere i pareri sugli emendamenti della maggioranza ...

Il Senato non ha niente da votare : l’Aula va in vacanza per dieci giorni. Le commissioni lavorano su dl Fisco e Sicurezza : Il Senato va in vacanza per dieci giorni. La conferenza dei capigruppo ha concesso ai parlamentari un “ponte” di tutto rispetto a cavallo delle festività di inizio novembre: l’aula si è riunita l’ultima volta nel pomeriggio di giovedì 25 ottobre per le interrogazioni a risposta immediata al Governo (il cosiddetto question time) e non lo farà fino a lunedì 5 novembre, quando, dalle 9.30 in poi, voterà la conversione in ...

M5s - senatore De Falco ripresenta 3 subemendamenti al dl Sicurezza : Non si ferma la battaglia dei senatori M5s Gregorio De Falco, Elena Fattori, Paola Nugnes e Matteo Mantero per cambiare il decreto sicurezza. I quattro, infatti, hanno presentato 4 subemendamenti, ...

Dl Sicurezza - senatori “ortodossi” M5s incontrano emissari di Di Maio : “Senza modifiche il decreto non lo votiamo” : Dura due ore l’incontro tra i senatori “ortodossi” del M5S De Falco, Nugnes e Morra e gli emissari di Luigi Di Maio, Cristina Belotti, portavoce del vicepresidente del Consiglio e leader pentastellato, accompagnato da Dario De Falco, capo segretaria di Palazzo Chigi e braccio destro dello stesso Di Maio. Oggetto dell’incontro gli emendamenti 5 stelle al decreto Sicurezza firmato dal leader della Lega, Matteo Salvini. ...

'Libertà e Sicurezza - le sfide della democrazia' : l'ex ministro Minniti e il senatore Alfieri a Varese : Stiamo vivendo una fase politica molto preoccupante con un governo di irresponsabili e il PD non può restare chiuso nel suo dibattito interno. Con l'ex ministro dell'Interno parliamo di sicurezza , ...

Dl Sicurezza - il senatore M5s De Falco : “Non ritiro i miei emendamenti. Seguo indicazioni del Colle” : “Non ritiro i miei emendamenti al decreto Sicurezza, ci tengo in particolare a quelli sull’articolo 10″ sul diritto d’asilo. “La questione è molto semplice: sostanzialmente sto seguendo le indicazioni del presidente della Repubblica”. Non solo Nicola Morra e Paola Nugnes, anche il senatore M5s Gregorio De Falco ha fatto sapere che non toglierà le sue richieste di modifica al provvedimento in discussione in questo ...