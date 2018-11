Dieta di novembre per dimagrire con cachi e zucca

Dieta : weekend di novembre per dimagrire : La Dieta del weekend è semplice da seguire e può far dimagrire di circa un chilo in tre giorni. Ecco cosa si può mangiare in uno schema tipo.

Dieta di novembre : i cibi detox anticalorie per dimagrire in una settimana : A novembre è arrivato il momento di fare il pieno di cibi detox, per dimagrire e sgonfiare la pancia in una sola settimana. Il freddo è ormai arrivato e, archiviati i bikini e le vacanze estive, è ora di dedicarci al nostro benessere. A partire dalla Dieta, che dovrà essere ricca di frutta e verdura di stagione. Sono tanti infatti gli alimenti disponibili nella stagione autunnale, perfetti per fare il pieno di vitamine, depurare ...