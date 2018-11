Di Maio | regioni colpite da maltempo avranno stato d’emergenza

Di Maio a Regioni : Taglino vitalizi o tagliamo stipendi consiglieri : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio : "Bye bye vitalizi anche nelle Regioni" : "Bye bye vitalizi anche per i consiglieri regionali. Tempi di magra si prospettano per quei nababbi degli ex consiglieri regionali che da anni campano di vitalizio sulle nostre spalle!". Lo scrive su ...

Tagli ai vitalizi - via libera pure al Senato | M5s festeggia - Di Maio avvisa : "Ora le Regioni" : Il provvedimento è passato senza i voti dei Senatori di Forza Italia e del Partito democratico che sono usciti al momento del voto

Taglio vitalizi - Di Maio : “Dopo Camera e Senato adesso tocca alle Regioni” : Nella manovra di bilancio ci sarà anche una norma che impone alle Regioni di tagliare i vitalizi, così come accade per Camera e Senato. Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio: "Non deve restare nemmeno un vitalizio in Italia".Continua a leggere

Vitalizi - Di Maio : 'Ora tocca alle Regioni' : 'Dopo Camera e Senato tocca alle Regioni. Non deve restare nemmeno un Vitalizio in Italia'. Così Luigi Di Maio al termine di un incontro al Mise con gli assessori regionali sui Centri per l'impiego. ...

Di Maio - stop fondi Regioni per vitalizi : ANSA, - ROMA, 7 OTT - "In legge di bilancio ci sarà una norma che dice alle Regioni che se non aboliscono i vitalizi, la quota parte di soldi che spendono per i vitalizi non la trasferiamo più dallo ...

