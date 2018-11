'Di Maio è molto intelligente - sa che Salvini vuole sostituirci con Meloni' : 'Salvini punta a sostituirci con Meloni', 'caro Di Maio, così diventi la stampella della destra'. Lo sostiene, in un'intervista a La Stampa in edicola, la senatrice dissidente del M5s Elena Fattori. '...

Matteo Salvini - retroscena sulla caduta del governo : 'Di Maio non regge ancora per molto'. Cosa farà la Lega : Il governo non deve cadere, almeno non ora. La tensione tra Lega e M5s ha raggiunto livelli quasi insostenibili, ma il caso-condono potrebbe essere l'antipasto di nuove scosse telluriche: la prossima ...

Giancarlo Giorgetti : 'Il governo così non va avanti molto. Luigi Di Maio e il M5s si vanno a schiantare' : Che cosa è accaduto? 'La cosa è molto semplice: per dieci giorni al ministero dell'Economia è stato discusso il passaggio della cosiddetta pace fiscale relativo alla dichiarazione integrativa. Ne ...

[Il punto] La parola di Renzi non ha insegnato niente a Di Maio e Salvini. Ecco l'errore che pagheranno molto caro : Il governo gialloverde ostenta sicurezza e va diritto per la sua strada ribadendo che la Manovra non cambia ma dai mercati continuano ad arrivare segnali molto preoccupanti sul futuro dell'economia italiana. Nell'ultima asta dei Bot, Buoni ordinari del tesoro, il rendimento è schizzato allo 0,949%. Per capire la dimensione del rialzo è sufficiente citare due dati. A settembre si era ...

De Bortoli contro il Def : "Di Maio grida al complotto - non ha più argomenti. E Salvini tra poco dirà 'Molti nemici - molto onore'" : "Quando si arriva a gridare al complotto vuol dire che non si hanno più argomenti. Mi ricorda il centrodestra degli anni passati". Ospite a Mezz'ora in più Ferruccio De Bortoli commenta così la sparata del vicepremier Di Maio contro l'opposizione dem e forzista, ricordando la "banalizzazione dello spread fatta in passato anche da Berlusconi".L'ex direttore del Corriere ne ha anche per l'altro vicepremier Salvini, il cui 'me ...

Fico : "Io e Di Maio molto uniti. L'audio di Casalino? Assurdo che giornalisti facciano uscire fonti : "Tra me e Luigi non ci sono divisioni come scrivono i giornali. Anche se possiamo avere divergenze, siamo molto uniti, non saranno i titoli di giornali a dividerci". Lo ha detto il presidente della ...

Consob : Di Maio - molto presto nuovo presidente : Il nuovo presidente della Consob sarà nominato "molto presto". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio durante un evento ed in merito alle dimissioni di Mario Nava , arrivate nei giorni scorsi. Il ...

