Di Maio | A Natale il decreto per reddito di cittadinanza e quota 100

(Di venerdì 2 novembre 2018) "Ildi, pensioni di100 ci sono nella legge di bilancio: chi dice che non ci sono sta dicendo bugie", perché "in manovra ci sono i soldi, c'è la ciccia". Lo dice Luigi Diin diretta su Facebook. "Ma le norme regolamentari non possono stare lì" perciò "dopo la legge di bilancio, magari ao subito dopo, si fa uncon le norme pere pensioni die riforma della Fornero. Lo faremo con un, non un ddl perché ci vorrebbe troppo e c'è emergenza povertà".Con la manovra, prosegue, "diciamo ai consiglieri regionali che o si tagliano i vitalizi o noi tagliamo i trasferimenti per le spese di funzionamento, se i consiglieri non si tagliano il vitalizio noi tagliamo ai consiglieri regionali gli stipendi".