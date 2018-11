Di Maio | “A Natale decreto per quota 100 e reddito cittadinanza” Giorgetti | “Ci sono

Di Maio : "Reddito Cittadinanza e Quota 100 in decreto dopo Natale" : Il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 saranno regolati con apposito decreto che arriverà dopo Natale . Lo ha confermato il vicepremier Luigi Di Maio in una diretta Facebook, affermando che "chi dice ...

Di Maio : a Natale decreto per reddito di cittadinanza e quota 100. Ma Giorgetti : “Problemi attuativi” Risorse - i (veri) conti : Il vicepremier annuncia un nuovo decreto: «In manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»

