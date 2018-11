Di chi sono le ossa trovate in Nunziatura? Tutte le ipotesi in campo : Con il ritrovamento di alcune ossa umane nella sede della Nunziatura in via Po si torna a parlare di Emanuela Orlandi, la 15enne cittadina vaticana, figlia di un commesso della Prefettura della Casa pontificia, scomparsa in circostanze misteriose il 22 giugno del 1983. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio per scoprire a chi appartengano quei resti. Appare però difficile un collegamento con Emanuela o con ...

Milan - Musacchio : 'Gioco e sono felice. La squadra è unita e si vede' : Il difensore classe '90 in esclusiva per Sky Sport ha raccontato il suo momento e quello del suo Milan, che dopo la vittoria col Genoa mercoledì nel recupero della prima giornata si è portato al ...

Bonafede - M5s - attacca Repubblica : "I giornali perdono credibilità se sono schierati" : Scontro a Otto e mezzo tra il ministro della Giustizia, Lilli Gruber e Massimo Giannini: "Ha ragione Di Maio sull'editoria. E mettere su Facebook un'immagine di copertina vuol dire schierarsi". La ...

Botte sulla Roma-Lido - ecco chi sono i due aggressori : «Individuati e denunciati» VIDEO CHOC : Botte e violenza su un treno della linea Roma-Lido: i carabinieri hanno individuato e denunciato i due uomini ripresi in un VIDEO CHOC mentre, la notte di Halloween, aggredivano un immigrato. I due...

Nuoro - sequestrati e uccisi 25 anni fa : Dda di Cagliari riapre l’inchiesta. Gli assassini non sono stati ancora scoperti : sono passati 25 anni e ora su due casi di sequestri di persona in Sardegna la Dda di Cagliari ha riaperto le indagini. Due cold case legati a doppio filo: quello di Paoletto Ruiu, rapito il 22 ottobre 1993 e mai tornato a casa, e di Giuseppe Sechi, sparito e ucciso nel marzo del 1994. La notizia riportata da l’Unione Sarda è stata confermata all’Ansa dagli inquirenti. Ruiu, 42 anni, era farmacista a Orune, un paesino in provincia di ...

Juventus - out chiellini e Bernardeschi ma ci sono rientri importanti : la conferenza di Allegri : Massimiliano Allegri ha svelato alcuni retroscena in merito alla gara che la sua Juventus giocherà col Cagliari: out Chiellini e Bernardeschi Massimiliano Allegri quest’oggi ha affrontato la consueta conferenza stampa pre-partita della sua Juventus. Il club torinese sarà impegnato domani contro il Cagliari, in un incontro importante per tenere a debita distanza le concorrenti per la corsa scudetto. “Domani dobbiamo vincere e ...

Mara Venier e Barbara D'Urso sono pronte per Pechino Express : Alcune amicizie finiscono. “A Mara volevo bene e Mara, ne sono certa, voleva bene a me”. Volevo. Bene. È l’epitaffio sull’amicizia D’Urso-Venier pronunciato da Barby prima di versare del veleno per topi sulla foto della collega. Le due hanno iniziato a detestarsi più di Joan Crawford e Bette Davis q

MotoGp - Valentino Rossi e quei punti interrogativi : “in Malesia sono due gli elementi da tenere d’occhio” : Il pilota della Yamaha ha parlato dopo la prima giornata di libere, sottolineando come saranno la scelta delle gomme e il meteo a fare la differenza Prima giornata interlocutoria per Valentino Rossi a Sepang, il Dottore ha chiuso con un mezzo sorriso le prime due sessioni di libere considerando il comportamento della sua Yamaha. AFP/LaPresse C’è ancora da migliorare, ma l’avvio di week-end è buono stando alle dichiarazioni del ...

Di chi sono le ossa trovate in Nunziatura? Ecco le tre ipotesi : Di chi sono le ossa rinvenute lunedì scorso sotto il pavimento di un piccolo edificio di pertinenza della Nunziatura apostolica in Italia? Oltre all'ipotesi che possano essere quelle di Emanuela Orlandi, circola in queste ore anche quella che riguarda una signora (di corporatura minuta) che abitava proprio in quelle stanze a metà degli anni Sessanta, la moglie di un custode. La coppia ebbe numerosi e rumorosi litigi fino a quando la signora ...

Federica Sciarelli - paura a chi l'ha visto? : 'Ho una ferita in faccia - ma sono qui...' : Mercoledì 31 ottobre, la conduttrice di Chi l'ha visto? Federica Sciarelli è apparsa in video con un segno evidente sulla parte destra del viso. Immediate le reazioni dei fan sui social. La Sciarelli ...

Il maltempo torna sull'Italia e uccide ancora - morte altre 4 persone : 3 sono state schiacciate da alberi : Il maltempo uccide ancora, dopo i 13 morti dell'ultima violenta perturbazione dei giorni scorsi, altre due persone sono morte oggi a Lillianes (Aosta) nella valle di Gressoney, a seguito della...

Due persone sono morte a Lillianes - in Valle d’Aosta - schiacciate da una pianta caduta sulla loro auto : Due persone sono morte a Lillianes, in Valle d’Aosta, schiacciate da una pianta caduta sulla loro auto a causa del cattivo tempo. L’incidente è accaduto giovedì mattina sulla strada regionale 44, nella Valle di Gressoney. Al momento non è ancora The post Due persone sono morte a Lillianes, in Valle d’Aosta, schiacciate da una pianta caduta sulla loro auto appeared first on Il Post.