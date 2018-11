Desirée | la belva non risponde | Quella droga non era mia

ilgiornale

: RT @RobertoPer1964: Infatti non lo interrogassero. Sta belva merita solo di essere messo su una barca in balia del mare e solo con mezza bo… - Sabrina04925854 : RT @RobertoPer1964: Infatti non lo interrogassero. Sta belva merita solo di essere messo su una barca in balia del mare e solo con mezza bo… - TerzoTempo54 : RT @RobertoPer1964: Infatti non lo interrogassero. Sta belva merita solo di essere messo su una barca in balia del mare e solo con mezza bo… - RobertoPer1964 : Infatti non lo interrogassero. Sta belva merita solo di essere messo su una barca in balia del mare e solo con mezz… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Il 19 ottobre scorsoMariottini è stata trovata morta nello stabile abitato da tossicodipendenti e senzatetto nel quartiere di San Lorenzo a Roma.La morte della 16enne ha indgnato tutto il Paese e ha gettato nello sconforto la sua famiglia. Tre belve di questo macabro omicidio sono state arrestate. Un quarto "verme" è stato fermato, ma si rifiuta di collaborare. Ricordiamo cheè statata, stuprata più e più volte e infine lasciata morire. Nessuno ha chiamato i soccorsi, nessuno ha mosso un dito per salvarla.In mezzo ci sono una serie infinita di racconti di chi era in quel rudere. Di chi sostiene di non aver visto nulla e di chi è convinto chesia stata violentata anche da morta. Un orrore.Poi ci sono le "amiche" che urlavano accanto al suo cadavere, ma gli inquirenti non sono ancora riusciti a fare totalmente chiarezza.Le tre belve arrestateIl primo a ...