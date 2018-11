De Priamo | spostamento bus ad Anagnina danneggerà romani

romadailynews

(Di venerdì 2 novembre 2018) Roma – “La Giunta grillina, sempre piu’ nel caos ha deciso di spostare il Terminal Bus di Tiburtina ad, una scelta che danneggera’ i cittadinivisto che lo, al di la’ di quanto sostenuto dai 5 Stelle, non sara’ affatto temporaneo”. “Cio’ si tradurra’ in maggiori flussi di traffico per gli spostamenti comportando inevitabili disagi all’utenza ed ai pendolari che soprattutto dall’Abruzzo trovano nell’hub tiburtino una collocazione molto piu’ idonea che ad”. “Come Fdi abbiamo presentato un’interrogazione in Campidoglio mentre gia’ e’ stata richiesta la commissione Mobilita’ per affrontare la vicenda”. È quanto dichiara in una nota Andrea De, capogruppo in Campidoglio di Fdi’. L'articolo Debus ad ...