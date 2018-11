De Paul | “l’Udinese è un grande club | non ha nulla da invidiare ad altri”

calcioweb.eu

: #Inter, #DePaul nel mirino. Intanto l’argentino rinnova con l’#Udinese - interliveit : #Inter, #DePaul nel mirino. Intanto l’argentino rinnova con l’#Udinese - ApCalciomercato : Inter, De Paul nel mirino. Intanto l’argentino rinnova con l’Udinese - Dalla_SerieA : L' Udinese blinda De Paul Rinn -

(Di venerdì 2 novembre 2018) “L’Udinese è un, non hadaad altri”. Così il centrocampista argentino Rodriguo Dein conferenza stampa dopo il prolungamento del contratto con l’Udinese al 2023, per altri 5 anni con la maglia numero 10 che fu di Antonio Di Natale. “Quello che ha fatto lui non può farlo nessuno – ha affermato – quando presi quel numero sono stato massacrato ma è normale. Fino a che indosserò questa maglia darò il 100%”. Tagliato il record personale con le 5 reti segnate finora in stagione, grazie all’ultima perla contro il Genoa, Rodrigo pensa al bene della squadra. “Il prossimo obiettivo è quello di squadra, fare unapartita contro il Milan”, ha dichiarato. “Il mio lavoro è fare la cosa giusta per aiutare la squadra. Se segna Kevin (Lasagna, ndr) o qualche altro attaccante sono ...