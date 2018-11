Ddl spazza-corrotti | Salvini ' sbianchetta' norma

Di Maio : 'Nel Ddl 'spazzacorrotti' ci sarà il carcere per gli evasori' - : Il vicepremier ha annunciato che entro il prossimo anno sarà approvata una legge che prevede la detenzione per chi viola le norme fiscali dello Stato. La norma sarà in un emendamento al disegno di ...

SPAZZACORROTTI/ Un Ddl mediatico che farà flop - meglio l'Anac di Cantone : Il ddl anticorruzione appare più improntato a punire i colpevoli con misure di dubbia efficacia che a svolgere opera di prevenzione.

Ddl 'Spazza corrotti' - le misure : Il Daspo per i corrotti e la possibilità di utilizzare anche per i reati contro la pubblica amministrazione l'agente sotto copertura. Sono i due punti principali introdotti dal disegno di legge ...

Daspo a vita (ma con riabilitazione dopo 15 anni) e agente sotto copertura : cosa prevede il Ddl "spazzacorrotti" del Governo : Una "riforma strutturale" che mira a "restituire competitività al Paese". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, definisce il disegno di legge anticorruzione approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Daspo a vita per condanne sopra i due anni (ma con possibilità di revoca in caso di riabilitazione, solo se passati 12 anni dall'espiazione della pena, più i tre anni al massimo necessari ad ottenerla) e ...

