Cupra | in rampa di lancio l’Abarth di Spagna De Meo | “Guardiamo avanti” – FOTO

(Di venerdì 2 novembre 2018) Apuesta: in spagnolo significa “scommessa”. La stessa che Seat ha lanciato al mondo dell’automotive col progetto, marchio sportivo con ambizioni premium nato da una costola della casa iberica, di proprietà del gruppo Volkswagen. Un’idea partorita dalla mente di Luca de Meo (e approvata dal Board VW a settembre 2017), amministratore delegato di Seat con un passato in FCA, dove aveva resuscitato il brand Abarth insieme ad Antonino Labate, che ora siede al vertice di. L’operazione, che guarda alla fascia alta del mercato, non è una novità assoluta in campo automobilistico: marche generaliste come Citroen e Ford ci hanno già pensato negli anni scorsi, presentando rispettivamente DS e Vignale, due esperimenti più votati al lusso e ancora in piena fase di consolidamento. In un certo sensosi trova a metà strada fra le suddette realtà: è ...