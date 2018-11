Così Bonolis mi chiamo Sellerona

ilgiornale

(Di venerdì 2 novembre 2018) Vi ricordate Ela Weber? La bella "",come venne chiamata da Paolo, in questi giorni sta partecipando al Grande Fratello Cip, dove ha avuto modo di spiegare l'origine di quello strano nomignolo: "perché viene da sedano". Nulla quindi a che vedere con il poderoso seno sfoggiato dalla showgirl tedesca negli anni Novanta.Ela sta cercando di ricostruirsi una vita. Tempo fa, infatti, ha avuto modo di raccontare della sua malattia in una intervista a La vita in diretta: "Mia sorella in Germania aveva una carriera consolidata, ma ha mollato tutto e si è trasferita per due anni con me in Italia. Ero arrivata a un punto dove non potevo decidere più cosa volevo e cosa no. Non ero in grado, stavo troppo male. E allora lei è venuta con me, finché io non mi sono rimessa in sesto". E poi: "Vogliamo dare un nome a quello che è successo? Depressione. È una malattia, non è ...