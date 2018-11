Corona ci ripensa | Totti | sei un grande uomo Mi dispiace per quel che è

huffingtonpost

(Di venerdì 2 novembre 2018) "Sei un. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati. Sei la storia del calcio italiano e sei l'unico pulito, onesto e attaccato ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano solo i soldi, gli status simbol e le cose effimere". Destinatario, Francesco, mittente, Fabrizio. L'ex re dei paparazzi spiazza tutti sul suo profilo Instagram e regala un post elogio all'ex capitano della Roma. Un mossa totalmente inaspettata visti i precedenti scontri tra i due e il recentissimo attacco alla moglie, Ilary Blasi, che, in diretta alFratello ha attaccato."Tu facevi il tuo lavoro con passione, come io facevo il mio, pur essendo moralmente criticabile, ma era pur sempre il mio lavoro e io lo amavo", scrive, come didascalia a una foto che ritraein divisa giallorossa, "Miper ciò che è successo e miper ...